Ponte que liga Aratiba a Três Arroios é reaberta ao tráfego após enchente

A estrutura sobre o Rio Dourado, levada pela cheia de maio de 2024, foi reconstruída com investimento de R$ 1,19 milhão 

Emerson Carniel

