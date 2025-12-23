Ponte que liga Aratiba a Três Arroios é reaberta ao tráfego após enchente

A ponte sobre o Rio Dourado, que conecta os municípios de Aratiba e Três Arroios, no norte do Estado, está liberada para o tráfego de veículos e pedestres. A passagem havia sido destruída pela enchente de maio de 2024, causando dificuldades de deslocamento aos moradores.
A ponte localizada no Distrito Dourado, no interior de Aratiba, está reaberta há uma semana.
A reconstrução da estrutura foi concluída após a ponte ser totalmente levada pela força da água durante a enchente. A obra, financiada com recursos federais, representou um investimento total de R$ 1,19 milhão.
Inicialmente prevista para ser entregue em novembro, a construção da ponte enfrentou impasses relacionados ao repasse de verbas da União, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, para a prefeitura de Aratiba, o que atrasou a conclusão dos trabalhos.
Em 14 de novembro, a prefeitura de Aratiba confirmou o recebimento da parcela restante, no valor de R$ 836 mil. Com a quantia disponível e a subsequente transferência para a Pavi Sul Construtora, empresa responsável pela obra, foi possível finalizar as etapas de concretagem e a instalação das barreiras metálicas, permitindo a conclusão da ponte.
