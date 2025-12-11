Passo Fundo tem queda no número de nascimentos e registra mais mortes, aponta IBGE

Nascimentos em Passo Fundo vêm caindo na última década. Andréa Graiz / Agencia RBS

O número de nascidos vivos em Passo Fundo, no norte do Estado, diminuiu 7,1% na comparação entre 2023 e 2024. Apesar da queda, o município mantém a 4ª posição no ranking estadual de nascimentos, ficando atrás apenas de Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas. Em contrapartida, o número de óbitos registrados na cidade apresentou um aumento de 8,8% no mesmo período.

As informações são da Pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quarta-feira (10). O levantamento completo reúne dados sobre nascimentos, casamentos civis, óbitos, óbitos fetais e divórcios no país e está disponível neste link.

O cenário de queda nos nascimentos e alta nos óbitos se repete em nível estadual. No Rio Grande do Sul, o número de nascidos vivos caiu 7,7% e atingiu o menor patamar em números absolutos desde 2003, enquanto o dado de óbitos da população geral registrou um aumento de 7,6%.

Na comparação da última década, a redução nos nascimentos em Passo Fundo foi de cerca de 11%. No entanto, o período entre 2014 e 2024 também registrou uma diminuição de 32% nos óbitos na cidade.

Casamentos e divórcios

No último ano, Passo Fundo registrou 675 casamentos civis, 18 a mais do que em 2023. No ranking estadual de matrimônios, o município ocupa a 10ª posição geral.

Por outro lado, o índice de divórcios também aumentou, passando de 333 para 339 no período analisado. . O dado inclui processos judiciais e extrajudiciais.