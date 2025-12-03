Geral

Solidariedade
Notícia

Passo Fundo tem 140 cartinhas aguardando adoção via Papai Noel dos Correios

Pedidos são variados, mas a maioria das crianças tem desejos simples como bonecas, carrinhos, bolas, roupas e material escolar. Prazo para a adoção vai até 10 de dezembro.

Guilherme Canal

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS