Passo Fundo tem 140 cartinhas aguardando adoção via Papai Noel dos Correios

Em Passo Fundo, cerca de 140 cartinhas escritas por crianças em vulnerabilidade social ainda podem ser adotadas através do programa Papai Noel dos Correios. Até agora, 190 das 330 cartas foram adotadas. O prazo para a adoção vai até 10 de dezembro.

Os pedidos de presentes são variados, mas a maioria das crianças tem desejos simples como bonecas, carrinhos, bolas, roupas e material escolar. É o caso do pequeno Eduardo, 8 anos, que pediu uma pipa ou um carro de controle remoto. Já a Raissa, de 10 anos, quer ganhar um bebê reborn ou um gato de pelúcia.

O servidor público João Camargo Filho e a comerciante Marisol Vagner foram à agência da Morom na manhã desta quarta-feira (3) para escolher suas cartinhas.

— Todas (as cartinhas) comovem porque eles escrevem naquela letrinha, que a gente às vezes nem entende o que tá escrito, mas é uma coisa que vem do coração. Eu acho que o pouco que a gente puder fazer pra ajudar é uma coisa grandiosa — disse o servidor que adotou duas cartas.

Já Marisol Vagner levou para casa quatro pedidos e elogiou a iniciativa:

— Bom que a agência dos correios tem esse recurso. Eu faço a minha parte de adotar uma criança e eles fazem a parte da entrega, isso é muito importante.

Depois da adoção, é fundamental que os adotantes não esqueçam de levar os presentes até a agência central de Passo Fundo. Das cerca de 190 cartas adotadas município, 48 presentes foram entregues na agência até o momento. O prazo é 10 de dezembro.

Neste ano, mais de 5 mil cartinhas foram disponibilizadas para adoção no RS. Até o momento, aproximadamente 4,3 mil foram adotadas, mas apenas 740 presentes chegaram às agências participantes da Campanha.

Como adotar

A adoção das cartinhas pode ser feita tanto de forma presencial, na agência central do município, ou pelo blog Papai Noel dos Correios até 10 de dezembro.

O presente deve estar acondicionado em embalagem reforçada com o código da carta escrito no pacote de forma visível e legível, para que os Correios possam identificar o destinatário correto.

Endereço : agência dos Correios da Morom (Rua Morom, nº 1777)

: agência dos Correios da Morom (Rua Morom, nº 1777) Horários : de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30min

: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30min Escolha online : através do blog Papai Noel dos Correios

: através do Prazo para adoção e entrega dos presentes: 10 de dezembro