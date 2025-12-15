Passo Fundo registra rajada de vento de quase 90 km/h durante temporal

Vento derrubou árvores e destelhou casas. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Nesta segunda-feira (15), Passo Fundo registrou a segunda maior rajada de vento do Rio Grande do Sul. Segundo levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a velocidade no município do norte gaúcho chegou a 88,9 km/h.

Conforme os dados divlgados pela Defesa Civil Estadual, Passo Fundo ficou atrás apenas de Canoas, na Região Metropolitana, que teve rejadas de 96,3 km/h até as 16h desta segunda.

Passo Fundo também experimentou uma tarde de grande variação térmica, conforme o Inmet. A máxima de 30,1°C foi registrada às 13h, e os termômetros caíram, atingindo a mínima de 19,4°C às 16h.

Temporal atinge a cidade

A amplitude térmica de quase 11°C é resultado da passagem de uma frente fria pela região. A cidade registrou temporal durante a tarde, com queda de árvores e destelhamentos.

O fenômeno durou menos de 30 minutos e atingiu diferentes bairros do município. Equipes estão nas ruas para apoiar os atingidos e contabilizar os danos. Não há registro de feridos ou desalojados até o momento.

Previsão do tempo

Após a passagem da frente fria, a expectativa é de dias com tempo firme e retorno do calor intenso a partir de quarta-feira (17). De acordo com a Climatempo, o predomínio será de sol entre algumas nuvens em todo o Estado pelo menos até domingo (21).

Após o enfraquecimento da instabilidade, um breve alívio poderá ser observado nos termômetros. À medida que os dias avançam, porém, a temperatura volta a aumentar.