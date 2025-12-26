Geral

Passo Fundo registra 320% da média de chuva em dezembro e supera 570 mm

Município no norte gaúcho teve volume de precipitação três vezes o esperado para o mês, com previsão de mais instabilidade nos próximos dias.

Kimberlly Kappenberg

