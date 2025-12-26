Passo Fundo registra 320% da média de chuva em dezembro e supera 570 mm

Conforme a Climatempo Meteorologia, já choveu 322% da média prevista para dezembro em Passo Fundo, no norte do Estado, até a quinta-feira (25). A média histórica do mês é de 179 milímetros, mas já choveram 576 mm no município.
Os dados são computados a partir das estações meteorológicas e de satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). O volume foi impulsionado pela precipitação registrada na cidade do norte gaúcho durante esta semana.
A tendência é que este número aumente, pois a previsão de instabilidade continua: a Região Norte está em uma área de alerta laranja de perigo para tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Válido até as 23h59min desta sexta-feira (26), o alerta aponta chuva que pode chegar a 60 mm, com ventos intensos de até 100 km/h.
A previsão para esta sexta-feira (26), ainda segundo a Climatempo, é de sol com pancadas de chuva à tarde, acumulando 6 mm em Passo Fundo. A mínima prevista é de 21°C e a máxima de 29°C.
O mesmo vale para sábado (27) e domingo (28). A cidade terá um fim de semana marcado por dias de sol com pancadas de chuva à tarde e noite de muitas nuvens. As temperaturas ficam na casa dos 29°C.
