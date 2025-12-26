Passo Fundo registra 320% da média de chuva em dezembro e supera 570 mm

Região Norte tem alerta laranja de perigo para tempestade até 23h59min desta sexta-feira (26). Inmet / Reprodução

Conforme a Climatempo Meteorologia, já choveu 322% da média prevista para dezembro em Passo Fundo, no norte do Estado, até a quinta-feira (25). A média histórica do mês é de 179 milímetros, mas já choveram 576 mm no município.

Os dados são computados a partir das estações meteorológicas e de satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). O volume foi impulsionado pela precipitação registrada na cidade do norte gaúcho durante esta semana.

Leia Mais Chuva ameniza perdas no milho, mas previsão de seca preocupa produtores do norte do RS

A tendência é que este número aumente, pois a previsão de instabilidade continua: a Região Norte está em uma área de alerta laranja de perigo para tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Válido até as 23h59min desta sexta-feira (26), o alerta aponta chuva que pode chegar a 60 mm, com ventos intensos de até 100 km/h.

A previsão para esta sexta-feira (26), ainda segundo a Climatempo, é de sol com pancadas de chuva à tarde, acumulando 6 mm em Passo Fundo. A mínima prevista é de 21°C e a máxima de 29°C.

O mesmo vale para sábado (27) e domingo (28). A cidade terá um fim de semana marcado por dias de sol com pancadas de chuva à tarde e noite de muitas nuvens. As temperaturas ficam na casa dos 29°C.