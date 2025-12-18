Passo Fundo intensifica fiscalização de obras em vias públicas após reclamações sobre asfalto

Obras da Corsan visam o cumprimento do Marco Legal de Saneamento. Corsan/Aegea / Divulgação

A prefeitura de Passo Fundo, no norte do RS, anunciou nesta semana o reforço na fiscalização de obras realizadas nas vias públicas da cidade. A medida é uma resposta às reclamações da população sobre a qualidade da repavimentação asfáltica, desníveis e outras irregularidades nas ruas.

O foco principal da intensificação será nas obras de expansão da rede de esgoto sanitário, executadas pela Corsan/Aegea. A decisão foi formalizada por meio de uma Ordem de Serviço publicada em 5 de dezembro.

Leia Mais Corsan faz força-tarefa em busca de empresas para cumprir metas de água e esgoto no norte gaúcho

Segundo o município, a baixa qualidade do asfalto após os serviços compromete a durabilidade das vias e representa riscos à segurança de motoristas e pedestres.

— Nosso dever é assegurar que toda intervenção realizada nas ruas de Passo Fundo seja feita com responsabilidade, qualidade e respeito ao cidadão. As empresas executoras precisam cumprir rigorosamente a legislação — afirmou o prefeito Pedro Almeida.

A Coordenadoria de Água e Esgoto da Secretaria de Obras será a responsável por coordenar o reforço na fiscalização, conforme detalha a Ordem de Serviço. Embora o serviço já seja realizado em todas as obras executadas por empresas no município, a atuação será mais rigorosa diante das demandas da comunidade.

Leia Mais Novo projeto da Rua Morom inclui rua elevada e fiação subterrânea; conheça os detalhes

Ampliação da rede de esgoto

A Corsan, por sua vez, explicou que o aumento no volume de obras visa o cumprimento do Marco Legal de Saneamento, que estabelece a meta de alcançar 99% de atendimento com água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto nos municípios brasileiros até 2033.

Aldomir Santi, superintendente regional da companhia, detalhou que o trabalho segue um cronograma acelerado. Ele ressaltou que, nos contratos com as empreiteiras terceirizadas, a Corsan zela pela boa técnica de engenharia e pela qualidade na execução dos serviços, tanto da rede de esgoto quanto da repavimentação.

— Temos situações em que chove ou tem uma temperatura baixa, em que nem sempre vai ficar como deveria. Mas para isso tem os fiscais da Corsan e tem a fiscalização da prefeitura, que, naqueles pontos onde a pavimentação não ficou de forma adequada, nós cobramos da empresa para que ela refaça o serviço — destacou.

O superintendente acrescentou que cada município possui legislação específica a ser seguida pela Corsan. Em Passo Fundo, a Lei nº 5.974, de 23 de maio de 2025, regulamenta a execução de obras ou serviços em vias públicas.

— Normalmente, até cinco dias depois que termina o trecho, que finaliza aquela quadra, é quando vai repavimentar — pontuou Santi.

Atualmente, a empresa opera na cidade com 10 frentes simultâneas, responsáveis pela abertura de valas para assentamento de tubos, além de equipes dedicadas à repavimentação, acabamento e à parte eletromecânica.

— Claro que pode gerar alguma inconformidade, que não é aquilo que a gente pede. Mas a gente está disposto sempre a verificar as situações e repavimentar ou refazer o serviço — finalizou.