Os recursos humanos da segurança pública

Condições de trabalho estão intimamente ligadas à motivação e à produtividade dos policiais. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Por Norberto Rodrigues, delegado de polícia

Quando falamos em polícia, o primeiro pensamento que surge é o combate ao crime. E não poderia ser diferente. A atividade-fim tem sido desempenhada de forma exemplar pela nossa instituição, com resultados concretos sendo entregues todos os dias por meio de investigações qualificadas e operações bem-sucedidas.

Entretanto, para que esses resultados continuem acontecendo de forma efetiva, precisamos olhar com atenção para algo que está na base de tudo: o bem-estar dos nossos policiais civis. Não existem grandes operações, prisões importantes ou inquéritos bem conduzidos sem pessoas de carne e osso, que sentem, se desgastam, se emocionam e se doam.

Cada resultado que comemoramos é fruto de homens e mulheres dedicados, que escolheram a missão de servir e proteger. E, para que possam seguir cumprindo essa missão em sua plenitude, é indispensável que o nosso maior patrimônio — nossos recursos humanos — esteja bem.

O serviço público é desafiador. Na gestão pública, ao contrário da iniciativa privada, não há grande margem para incentivos materiais. Não temos como pendurar o quadro de “funcionário do mês” na parede, distribuir bônus financeiros, oferecer viagens ou promoções instantâneas aos que mais produzem.

Nossa motivação nasce em outro lugar: brota de dentro. Ela está no sentimento de servir, no compromisso silencioso com a sociedade, na coragem de encarar o desconhecido, no orgulho de vestir a camisa da Polícia Civil e saber que, ao final do dia, alguma dor foi amenizada porque fizemos a nossa parte.

O nosso grupo de policiais se assemelha muito a um time de futebol. Podemos ter um grande elenco, com excelentes “jogadores”, mas, se o time não estiver motivado, os resultados ficarão abaixo do esperado. Por outro lado, mesmo com uma equipe menos experiente, quando há motivação, valorização e espírito de equipe, os resultados podem ser extraordinários.

Não podemos enxergar nossos policiais apenas como números ou matrículas. Precisamos compreender as aspirações de cada um, ouvir suas angústias, reconhecer seus esforços e incentivar, diariamente, o orgulho de pertencer à nossa instituição.

Leia Mais Vítimas de fraudes eram escolhidas pelas redes sociais com promessa de crédito rápido; entenda o esquema que prendeu 15 em Passo Fundo

E aí está um dos grandes desafios da gestão policial: como manter nossos policiais civis motivados? A valorização é um instrumento poderoso — e, mais do que isso, é uma necessidade legítima. Nesse contexto, a melhoria das condições de trabalho é um fator decisivo.

Uma delegacia bem estruturada, organizada e equipada não é apenas um prédio bonito: é um sinal concreto de respeito. É a mensagem silenciosa de que o policial importa, de que seu trabalho é levado a sério, de que ele merece o melhor para poder entregar o seu melhor.

Mas não basta apenas ter um espaço físico agradável. A valorização vai além das paredes e do mobiliário. Envolve o cuidado com a saúde mental, a atenção às jornadas extenuantes, o apoio nas situações de crise, o reconhecimento público e interno, a construção de um ambiente onde o policial se sinta respeitado, ouvido e protegido. Quando o policial está bem, ele trabalha melhor, atende melhor, decide melhor. Isso se reflete diretamente nos índices de elucidação de crimes, na qualidade dos inquéritos, na segurança da comunidade e na confiança da sociedade na nossa instituição.

As condições de trabalho estão intimamente ligadas à motivação, à produtividade e à própria identidade profissional. Um policial que se levanta de manhã com orgulho do distintivo que carrega e com a certeza de que encontrará, em seu local de trabalho, estrutura, respeito e apoio, é um policial mais forte, mais resiliente e mais comprometido.

Leia Mais Do faro ao patrulhamento: como é a formação da tropa canina da Brigada Militar em Passo Fundo

Por isso, precisamos dos nossos policiais bem psicologicamente, motivados e felizes, com brilho nos olhos ao entrar na delegacia, sentindo que pertencem a algo maior do que eles mesmos. A valorização não é luxo; é ferramenta essencial de gestão da segurança pública. Cuidar de quem cuida da sociedade é investir diretamente na paz social.

Que nunca nos esqueçamos: antes de qualquer viatura, arma, tecnologia ou estrutura, a Polícia Civil é feita de pessoas. E o nosso bem mais precioso é, e sempre será, o policial que, todos os dias, escolhe enfrentar a linha de frente para que outros possam viver em segurança.