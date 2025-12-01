Operação prende duas pessoas por comércio ilegal de embalagens de agrotóxicos

Operação busca desarticular esquema ilegal de venda de embalagens. 3° BABM / Divulgação

Duas pessoas foram presas em flagrante nesta segunda-feira (1º) durante uma operação para combater o comércio ilegal de embalagens vazias de agrotóxicos na Região Norte. A ação foi deflagrada nos municípios de Mormaço e Soledade.

Realizada pela Patrulha Ambiental (Patram) e pela Delegacia Especializada na Repressão a Crimes Rurais e Abigeato (Decrab), a operação dá continuidade aos esforços para desmantelar o esquema irregular descoberto em Cruz Alta, na Região Noroeste, na semana passada.

Além das prisões, dois termos circunstanciados foram lavrados para proprietários de empresas das duas cidades pelo recebimento irregular dos resíduos. Um caminhão carregado com os recipientes também foi apreendido em Espumoso.

Conforme a Patram, as diligências prosseguem nos municípios da região norte gaúcha. A expectativa é que novas prisões sejam efetuadas até o fim do dia.

Entenda o caso

Em 25 de novembro, o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar desarticulou um esquema de venda irregular de embalagens de agrotóxicos na Região Noroeste. Naquela ocasião, três homens foram presos e um adolescente foi apreendido na ação.

A investigação começou após policiais receberem informações sobre dois caminhões carregados com o material em Salto do Jacuí. A carga, sem procedência legal ou nota fiscal, violava a legislação ambiental. Os condutores informaram que as embalagens seriam revendidas a uma recicladora para trituração e comércio, prática vedada por lei.

Os policiais rastrearam a origem do material até um posto de recebimento em Cruz Alta, que possui licença para recolher e destinar corretamente esse tipo de resíduo. No local, a equipe descobriu que um funcionário comercializava as embalagens vazias de forma irregular.

