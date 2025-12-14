Geral

Astronomia
Notícia

Observatório de Passo Fundo registra mais de 320 meteoros em poucas horas

A madrugada deste domingo (14) foi marcada pela chuva de meteoros Geminídeas. O fenômeno é considerado um dos mais ativos do ano

Kimberlly Kappenberg

