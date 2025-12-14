Observatório de Passo Fundo registra mais de 320 meteoros em poucas horas

Mais de 320 meteoros passaram por Passo Fundo nesta madrugada. Vitor José / Observatório Astronômico Araucária

O Observatório Astronômico Araucária, em Passo Fundo, no norte do RS, registrou na madrugada deste domingo (14) a atividade mais intensa da chuva de meteoros Geminídeas já capturada por suas câmeras. Em poucas horas, foram contabilizados mais de 320 meteoros, todos pertencentes à chuva Geminídeas, um dos eventos astronômicos mais ativos e regulares do ano.

O fenômeno origina-se do asteroide (3200) Faetonte e está associado à constelação de Gêmeos. Mesmo com poluição luminosa e condições atmosféricas variáveis, a frequência elevada dos meteoros surpreendeu, evidenciando a importância do monitoramento contínuo do céu.

— Uma madrugada histórica, marcada por ciência, perseverança e um céu em plena atividade — disse o astrônomo amador Vitor José.

Antes do pico de domingo, na madrugada de sábado (13), o observatório de Passo Fundo já havia registrado mais de 116 meteoros. Um compilado das imagens, utilizando a técnica conhecida como stack (empilhamento), reuniu em uma única foto todos os meteoros, demonstrando a intensidade do evento.

O Observatório Araucária integra a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) e a Global Meteor Network, colaborando para estudos científicos e divulgação da astronomia no sul do Brasil.

Como observar a chuva Geminídeas

A chuva de meteoros Geminídeas atinge seu pico entre a meia-noite e o amanhecer, e pode ser observada a olho nu em diversas regiões do Rio Grande do Sul, especialmente em locais com pouca poluição luminosa. Não é necessário o uso de telescópios ou binóculos; basta procurar um local escuro e dedicar tempo à observação.

Leia Mais Chuva de meteoros Geminídeas ilumina o céu do Brasil; veja melhor horário para observar o fenômeno

As Geminídeas são conhecidas por produzir meteoros brilhantes e relativamente lentos, o que facilita a visualização. Mesmo com nuvens ou condições não ideais, astrônomos recomendam acompanhar o fenômeno, considerado um dos principais eventos astronômicos do ano.