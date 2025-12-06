O que abre e o que fecha no feriado de 8 de dezembro em Passo Fundo

Na segunda-feira, 8 de dezembro, Passo Fundo celebra o dia de Nossa Senhora da Conceição, a santa padroeira da cidade. A data é feriado no município do norte gaúcho.
A homenagem faz referência à chegada do primeiro morador de Passo Fundo, o militar Manoel José das Neves — o Cabo Neves —, devoto da Imaculada Conceição. O feriado deve alterar os horários de serviços públicos e do comércio.
GZH Passo Fundo traz o funcionamento de unidades de saúde, mercados, bancos e do transporte coletivo na data, entre outros serviços. Confira a seguir o que abre e o que fecha.
Sistema público de saúde
- Atendimento na Farmácia do Cais Petrópolis das 8h às 1h
- Hospital Beneficente Dr. César Santos e Samu Funcionam normalmente
- Cais Petrópolis terá atendimento das 8h às 20h
- Demais unidades de saúde: fechadas
Supermercados
- Abrem normalmente
Bancos e instituições financeiras
- Fechados
Comércio
- Aberto para aqueles que cumprirão o acordo firmado com o sindicato laboral, seguindo o que foi decidido em convenção e escalas de folga
Ônibus urbanos
- Funciona em horário de domingo
Coleta de lixo
- Funcionamento normal nos bairros e nos contêineres
Shoppings
- Bella Città Shopping: lojas de alimentação e lazer 11h às 22h; demais lojas (facultativo) 14h às 20h; Comercial Zaffari 8h às 22h; cinema 13h30min às 22h; Aquamacic Lavanderia 8h às 22h; LabHC fechado.
- Passo Fundo Shopping: alimentação e lazer 11h às 22h; lojas e quiosques (facultativo) 14h às 20h.
Repartições públicas
- Prefeitura, Câmara de Vereadores, Correios, unidades de saúde e cartórios fechados
Limpeza pública
- A Secretaria de Serviços Gerais manterá plantão para limpeza e manutenção em espaços públicos como: Praça Marechal Floriano (Cuia), Praça Tochetto, Parque da Gare e Praça Tamandaré
Central de Óbitos
- Funcionará normalmente
Estacionamento rotativo
- Retorna na terça-feira (9)
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.