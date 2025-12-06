O que abre e o que fecha no feriado de 8 de dezembro em Passo Fundo

Supermercados estarão abertos. Ronald Mendes / Agencia RBS

Na segunda-feira, 8 de dezembro, Passo Fundo celebra o dia de Nossa Senhora da Conceição, a santa padroeira da cidade. A data é feriado no município do norte gaúcho.

A homenagem faz referência à chegada do primeiro morador de Passo Fundo, o militar Manoel José das Neves — o Cabo Neves —, devoto da Imaculada Conceição. O feriado deve alterar os horários de serviços públicos e do comércio.

GZH Passo Fundo traz o funcionamento de unidades de saúde, mercados, bancos e do transporte coletivo na data, entre outros serviços. Confira a seguir o que abre e o que fecha.

Sistema público de saúde

Atendimento na Farmácia do Cais Petrópolis das 8h às 1h

Hospital Beneficente Dr. César Santos e Samu Funcionam normalmente

Cais Petrópolis terá atendimento das 8h às 20h

Demais unidades de saúde: fechadas

Supermercados

Abrem normalmente

Bancos e instituições financeiras

Fechados

Comércio

Aberto para aqueles que cumprirão o acordo firmado com o sindicato laboral, seguindo o que foi decidido em convenção e escalas de folga

Ônibus urbanos

Funciona em horário de domingo

Coleta de lixo

Funcionamento normal nos bairros e nos contêineres

Shoppings

Bella Città Shopping : lojas de alimentação e lazer 11h às 22h; demais lojas (facultativo) 14h às 20h; Comercial Zaffari 8h às 22h; cinema 13h30min às 22h; Aquamacic Lavanderia 8h às 22h; LabHC fechado.

: lojas de alimentação e lazer 11h às 22h; demais lojas (facultativo) 14h às 20h; Comercial Zaffari 8h às 22h; cinema 13h30min às 22h; Aquamacic Lavanderia 8h às 22h; LabHC fechado. Passo Fundo Shopping: alimentação e lazer 11h às 22h; lojas e quiosques (facultativo) 14h às 20h.

Repartições públicas

Prefeitura, Câmara de Vereadores, Correios, unidades de saúde e cartórios fechados

Limpeza pública

A Secretaria de Serviços Gerais manterá plantão para limpeza e manutenção em espaços públicos como: Praça Marechal Floriano (Cuia), Praça Tochetto, Parque da Gare e Praça Tamandaré

Central de Óbitos

Funcionará normalmente

Estacionamento rotativo

Retorna na terça-feira (9)