Nove cidades do RS sofrem danos devido à chuva

A forte chuva registrada na segunda-feira (22) causou danos em nove cidades do Norte e Noroeste. Segundo a Defesa Civil estadual, não há feridos até o momento, apenas prejuízos materiais.

Em Seberi, no norte do Estado, três pescadores chegaram a ficar ilhados em um rio após a chuva de segunda-feira (22). Eles foram resgatados sem ferimentos.

Em Frederico Westphalen, também no Norte, a Defesa Civil mediu um acumulado de 100 milímetros de chuva em 40 minutos na segunda-feira. No município, foram registradas 18 residências e sete estabelecimentos comerciais alagados.

Já em Santa Rosa, no Noroeste, o volume de chuva em um período de seis horas ultrapassou 90 milímetros. Na cidade, 14 pessoas ficaram desabrigadas. A estimativa é de que as famílias possam retornar às suas casas nesta terça-feira.

Também relataram danos os municípios de Porto Lucena, Porto Vera Cruz, Senador Salgado Filho e Tuparendi, no Noroeste, e Sananduva, no Norte, além de Santo Cristo, na região das Missões. Para esta terça-feira, a previsão indica chuva moderada a pontualmente forte na maior parte do Rio Grande do Sul, com possibilidade de temporais isolados.

Municípios afetados por temporal

Frederico Westphalen

Houve colapso do sistema de escoamento de água em ruas centrais e bairros, ocasionando alagamento de residências, estabelecimentos comerciais e deixando veículos que estavam estacionados em vias públicas parcialmente submersos. Foram computadas 18 residências e sete estabelecimentos comerciais alagados.

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu ocorrência em que foi necessário o rompimento de um muro residencial para liberar água represada pela chuva. Não há informações de feridos, desalojados e desabrigados até o momento. A Defesa Civil realizou vistoria de áreas atingidas, limpeza de bueiros e ruas afetadas, bem como auxílio às famílias atingidas.

Porto Lucena

As estradas foram muito danificadas pela chuva intensa e houve danos em lavouras, transbordamento de riachos com problemas em bueiros e pontilhões, vias interditadas por alagamentos e açudes com risco de transbordamento.

Porto Vera Cruz

Foram identificados pontilhões com lâmina d'água sobre a estrutura, resultando na interrupção temporária do tráfego em estradas vicinais.

Sananduva

O município teve duas lojas alagadas no centro da cidade e uma queda de árvore que danificou parcialmente o telhado de uma residência. A Defesa Civil trabalhou na retirada da árvore e colocação de lona sobre a casa.

Santa Rosa

Foi realizada a retirada preventiva de três famílias de suas casas, localizadas em área de risco. As famílias foram encaminhadas para abrigo temporário no Ginásio João Batista Moroni. A Defesa Civil municipal atuou no local prestando apoio, com acompanhamento da divisão estadual. Uma família ficou desalojada e 14 pessoas ficaram desabrigadas. O rio já voltou à calha e as famílias devem retornar às residências.

Santo Cristo

Foi registrada entrada de água em cinco residências, ocasionando danos mínimos, com situação já normalizada e sem necessidade de medidas adicionais. Posteriormente, houve inundação de algumas residências, queda de muros e danos em estradas e pontes do interior do município, com vários pontos de bloqueio.

Seberi

Houve transbordo de rio que deixou três pescadores ilhados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o salvamento, realizado com êxito.

Senador Salgado Filho

Foram registrados alagamentos pontuais em vias rurais, com prejuízos em estradas vicinais, dificultando o tráfego em alguns trechos. Há relato de um veículo que saiu da pista e caiu em um rio, sem registro de feridos. Usuários das vias rurais e moradores das localidades atingidas foram impactados.

Tuparendi

Houve extrapolação da capacidade de escoamento dos sistemas de drenagem urbana, com acúmulo de água em ruas, calçadas e outras infraestruturas em decorrência de precipitações intensas, afetando cinco residências.