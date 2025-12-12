Mulher baleada na cabeça em Soledade está na UTI em estado estável

Ataque aconteceu na noite de quarta-feira. Câmeras de segurança / Reprodução

A mulher baleada na cabeça na noite de quarta-feira (10), em Soledade, no norte do Estado, está em estado estável. A advogada da família de Daiane Luiza Martins, 40 anos, confirmou a informação nesta sexta-feira (12).

Daiane permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. À reportagem, a advogada Chaiane Serrano informou que a vítima não corre risco de morrer.

A mulher passou por cirurgia para a retirada das balas alojadas. Uma bala foi removida do crânio, enquanto a segunda permanece alojada próximo ao maxilar. Os médicos acompanham a evolução do quadro clínico, pois há também estilhaços alojados na laringe de Daiane.

A vítima permanecerá sedada na UTI, com acompanhamento da família em Passo Fundo.

Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil ouviu os depoimentos dos familiares. A investigação analisa imagens de câmeras de segurança, tanto do momento do ataque quanto de outros locais, que possam mostrar o trajeto do agressor.

Inicialmente, o caso é tratado como tentativa de homicídio, porque o suspeito não foi localizado e as circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas.

Ataque foi registrado por câmeras

Câmeras registraram o momento em que Daiane Luiza Martins foi baleada ao chegar em casa. Ela manobrava seu carro na garagem, no bairro Expedicionário, às 22h da última quarta-feira, quando foi alvo dos disparos.

O agressor estava na carona de um Fiat Palio vermelho, parado próximo à residência. As imagens mostram que os suspeitos pararam o carro na rua às 21h11 e aguardaram quase uma hora até a chegada da vítima.