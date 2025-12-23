MPT encontra condições precárias em setores da prefeitura de Passo Fundo

Uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho (MPT) flagrou locais em condições precárias na prefeitura de Passo Fundo, no norte do Estado. As estruturas apresentavam problemas de conservação e manutenção, além de espaços inadequados para os trabalhadores.

A vistoria do MPT ocorreu em março deste ano. Entre os locais inspecionados, estavam prédios onde funcionam departamentos das secretarias de Obras e de Serviços Gerais. O caso chegou ao órgão por meio de uma denúncia anônima.

— Inicialmente, houve a solicitação de documentos e o envio de fotos por parte do município com relação a algumas regularizações que vinham sendo feitas de forma paulatina. Contudo, com o passar do tempo e a permanência de algumas irregularidades, surgiu a necessidade de realizar uma inspeção em loco, que foi efetuada em março de 2025 — detalhou a procuradora do Trabalho, Amanda Bessa, sobre o processo.

Registros fotográficos e o relatório do MPT após a fiscalização evidenciaram diversos problemas nos ambientes.

— Foi um cenário de desorganização generalizada, com condições sérias que precisavam ser corrigidas — afirmou a procuradora, que citou problemas como iluminação deficiente, forro danificado, presença de mofo, banheiros inadequados em quantidade e salubridade, além da inexistência ou precariedade de locais para alimentação e descanso.

Trabalhadores informaram que os reparos na fiação elétrica eram feitos por eles mesmos e que alguns móveis para o espaço foram doados pelos próprios servidores ou pelo sindicato. Amanda Bessa relatou que, diante da inspeção de três dias, uma audiência presencial foi realizada na sede da Procuradoria do Trabalho de Passo Fundo. Estiveram presentes representantes de diversos órgãos do município e da sociedade civil, incluindo o sindicato.

— Foi uma conversa muito importante onde o município se comprometeu a apresentar um plano de trabalho com prazos fixados para regularização de todos os setores em que se verificou a persistência de achados na inspeção — pontuou.

Reformas em andamento

Após a reunião, a prefeitura iniciou o trabalho de regularização do que foi apontado pela fiscalização. Contudo, o prazo inicial não foi suficiente, segundo o município, que solicitou a ampliação por mais seis meses para resolver os problemas.

— Estamos caminhando, né? Porque, na realidade, foram várias as irregularidades constatadas. Então, também, com base nisso, os prazos de regularização, alguns demandam um tempo, um lapso temporal maior, de 180 dias, por exemplo, e outros conseguem ser implementados de forma mais rápida — avaliou a procuradora.

Na segunda-feira (22), a reportagem esteve na prefeitura e encontrou pontos que ainda não foram recuperados. Uma sala em situação precária, com fiação exposta, e até acúmulo de lixo nos fundos de um dos locais reformados foram registrados.

— A nossa atuação tem se pautado nessa linha do tempo que foi apresentada como possível. Atualmente, por exemplo, as últimas requisições que mandamos são justamente diante da proximidade do prazo de regularização do setor de asfalto e canalização. Então, foi feita a última requisição de informações acerca desse setor, e é a que estamos aguardando no momento — disse Amanda Bessa.

O que diz a prefeitura

A prefeitura de Passo Fundo se manifestou por meio de nota, na qual informou que segue investindo na melhoria das condições de trabalho dos servidores públicos. O município declarou que, em 2025, já fez obras no pátio da Secretaria de Obras, com reforma e ampliação dos sanitários e áreas de apoio e informou ainda que está em fase final o processo de devolução do Ginásio Municipal, atualmente sob responsabilidade da União das Associações de Moradores de Passo Fundo (Uampaf). Leia abaixo:

"A Prefeitura de Passo Fundo informa que segue investindo na melhoria das condições de trabalho dos servidores públicos. Em 2025, foram realizadas obras no pátio da Secretaria de Obras, com reforma e ampliação dos sanitários e áreas de apoio.

Também está em fase final o processo de devolução do Ginásio Municipal, atualmente sob responsabilidade da UAMPAF. A rescisão do contrato de concessão e a formalização de nova locação de sala para a entidade devem ser concluídas ainda em dezembro.

Com o retorno do espaço ao Município, estão previstas para 2026 obras de reestruturação voltadas aos servidores da Secretaria de Serviços Gerais, garantindo melhores condições de trabalho e valorização das equipes operacionais."