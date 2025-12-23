Geral

Fiscalização trabalhista
Notícia

MPT encontra condições precárias em setores da prefeitura de Passo Fundo

Auditoria identificou problemas estruturais, falta de higiene e espaços inadequados para servidores. Município se comprometeu a regularizar e já executa reformas

Günther Schöler

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS