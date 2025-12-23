Morre segundo indígena vítima de incêndio em cadeia na Reserva Nonoai

Fogo começou no quarto de uma das vítimas. Corpo de Bombeiros / Divulgação

O segundo indígena atingido pelo incêndio em uma cadeia da Aldeia Sede da Reserva Indígena Nonoai, no norte do RS, morreu no fim da segunda-feira (22). A vítima estava internada no Hospital Santa Terezinha, em Erechim, e apresentava queimaduras em mais de 90% do corpo. Sua identidade não foi divulgada pelas autoridades.

A morte foi confirmada pelo Hospital Santa Terezinha de Erechim, que informou que o óbito ocorreu devido à gravidade dos ferimentos. O indígena havia sido socorrido no domingo (21) e, após ser encaminhado ao Hospital Comunitário de Nonoai, foi transferido no mesmo dia para Erechim.

No total, quatro indígenas estavam no local no momento do incêndio. Além da vítima que morreu na segunda-feira, Itacir dos Santos também faleceu no acidente.

Sobreviventes relataram que as chamas tiveram início no quarto onde Itacir estava. As autoridades ainda investigam as causas do incêndio.

Procurado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a Brigada Militar conduziu a ocorrência, enquanto a Força Nacional permaneceu atuando na segurança do local. No local, a Força Nacional de Segurança Pública atua sempre como força de apoio, quando demandada, com o objetivo de garantir a segurança e a tranquilidade da população.