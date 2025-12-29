Geral

Obituário 
Notícia

Morre aos 72 anos o arquiteto Paulo Severo; Passo Fundo decreta luto oficial

Ex-secretário de Planejamento atuou por quase 40 anos no serviço público e participou da elaboração de planos diretores da cidade

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS