Morre aos 72 anos o arquiteto Paulo Severo; Passo Fundo decreta luto oficial

O arquiteto e ex-secretário de Planejamento de Passo Fundo, Paulo Severo, morreu nesta segunda-feira (29), aos 72 anos. Pelo falecimento, a prefeitura de Passo Fundo decretou luto oficial de um dia.

Com quase quatro décadas de trajetória no serviço público, o ex-secretário teve atuação marcante na estruturação do planejamento urbano da cidade. Severo contribuiu de forma decisiva para a criação da Secretaria de Planejamento e, como titular da pasta, participou da elaboração de planos diretores que orientaram o desenvolvimento de Passo Fundo.

Nas redes sociais, o prefeito Pedro Almeida prestou solidariedade à família e destacou o legado deixado por ele. “Seu comprometimento e conhecimento técnico permanecerão como referência”, escreveu ele em uma publicação.

O vereador Ronaldo Severo Silva também lamentou a perda e ressaltou as qualidades pessoais e profissionais do arquiteto, descrevendo-o como “pessoa de conhecimento, inteligência e diálogo. Meus sentimentos aos familiares e minha gratidão ao Paulão pela amizade e respeito sempre que tivemos contato”, publicou.