Geral

Fila de luzes
Notícia

Mistério desvendado: saiba o que eram os objetos luminosos vistos no céu de Passo Fundo

Fenômeno chamou a atenção de moradores na noite de quinta-feira (18). Imagens captadas pelo Observatório Astronômico Araucária permitiram identificar a origem das luzes

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS