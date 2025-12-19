Mistério desvendado: saiba o que eram os objetos luminosos vistos no céu de Passo Fundo

Observatório Astronômico Araucária / Divulgação

Objetos luminosos que cruzaram o céu de Passo Fundo na noite de quinta-feira (18) chamaram a atenção de moradores, que compartilharam vídeos em redes sociais e grupos de mensagens.

O fenômeno levantou dúvidas sobre a origem dos objetos, mas o mistério chegou ao fim a partir de imagens captadas pelo Observatório Astronômico Araucária: tratavam-se de satélites Starlink, da empresa norte-americana SpaceX.

O evento foi registrado pelo observatório por meio de câmera voltada para o quadrante oeste, por volta das 20h20min de quinta. As imagens confirmam que os pontos luminosos observados correspondem à missão Starlink Group 15-13, lançada recentemente.

Quase 30 satélites em órbita

A missão foi realizada na quarta-feira (17), às 7h27min (horário do Pacífico), a partir da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, utilizando um foguete Falcon 9.

Ao todo, 27 satélites foram colocados em órbita terrestre baixa com o objetivo de ampliar a constelação de internet via satélite da empresa, voltada principalmente para áreas rurais e remotas.

Nos primeiros momentos após o lançamento, os satélites permanecem alinhados e em órbita mais baixa, refletindo a luz do Sol e formando uma sequência visível a olho nu, popularmente conhecida como “trilho” ou “fila” de luzes. Essa configuração é passageira.

Com o passar das horas e dias, cada satélite realiza manobras para ganhar altitude e se reposicionar em sua órbita definitiva, deixando de formar esse alinhamento visível. Após essa fase inicial, os satélites são distribuídos ao longo da órbita e se tornam muito mais difíceis de serem observados sem equipamentos específicos.