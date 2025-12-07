Lar da Vovó busca doações em campanha de Natal para manter acolhimento de idosas

O espírito natalino chegou ao Lar da Vovó, em Passo Fundo, no norte do Estado, trazendo consigo a urgência de mobilizar a comunidade. A instituição, que há 58 anos acolhe exclusivamente mulheres idosas, lançou uma campanha de arrecadação para garantir a continuidade do atendimento às suas 25 moradoras e ajudar a cobrir os custos mensais da casa, que depende integralmente de doações.

— É uma data muito significativa para elas. Ficam muito emotivas nesta época — conta o assistente social Felipe Spuldaro.

Neste ano, a solidariedade é ainda mais crucial. O aumento dos gastos operacionais, somado a uma dívida acumulada de gestões anteriores, tornou as doações permanentes indispensáveis para a sobrevivência do lar.

Apoio da comunidade

Tereza Irene Marques da Silva, de 87 anos, está há mais de duas décadas no Lar. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

O Lar da Vovó recebe apoio de grupos da comunidade ao longo do ano, com destaque para escolas locais. Na última terça-feira (2), a Escola Notre Dame visitou o espaço, encantando as moradoras com a tradicional Cantata Natalina.

— Eles vêm todos os anos e é muito importante para o bem-estar das vovós — afirma o assistente social.

Uma das moradoras mais antigas, Tereza Irene Marques da Silva, 87 anos, está no lar há cerca de 25 anos e assistiu atenta à apresentação do colégio:

— Eu gosto do lar, sou bem tratada e bem cuidada. Gostei muito da apresentação das meninas (do Notre Dame).

Desafios estruturais

Ilze de Melo trabalha há 35 anos no Lar da Vovó em Passo Fundo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

O espaço conta com uma equipe de 18 profissionais, incluindo médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e técnico de enfermagem, que garantem o cuidado integral das idosas. Elas recebem seis refeições diárias: café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia.

A responsável por manter a cozinha funcionando é Ilze de Melo, que trabalha há 35 anos na instituição. Toda semana ela prepara cerca de 20 pães, além das refeições completas.

— Sou quase paciente (risos). Ninguém me mandou embora ainda, então continuo — brinca.

Conforme Felipe Spuldaro, das 25 moradoras atuais, muitas chegaram em situação de vulnerabilidade. Algumas não possuíam familiares ou tiveram seus vínculos rompidos.

— Temos duas delas que foram abandonadas aqui na instituição. A anos atrás não tinha essa política pública para garantir os direitos, mas hoje as famílias são obrigadas a assinar o livro registro. Temos este controle e trabalhamos para fortalecer os vínculos familiares, que é bem importante.

Ainda segundo o assistente social, além das necessidades diárias, o local também demanda reformas estruturais:

— Nós temos um projeto arquitetônico que precisa ser reformulado e aprovado. Hoje, a legislação não permite mais edifícios de madeira. Mas não tem nenhuma previsão dessa mudança. Além disso, também precisamos de verba. A princípio, no ano que vem, vamos reformar os banheiros.

Como ajudar o Lar da Vovó

Instituição fica na Rua Dona Eliza, 478, no bairro Vila Fátima. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A campanha de Natal e as doações permanentes buscam principalmente:

alimentos não perecíveis;

produtos de higiene pessoal;

produtos de limpeza.

As doações podem ser entregues diretamente no Lar da Vovó — na Rua Dona Eliza, 478, bairro Vila Fátima —, que mantém as portas abertas para a comunidade.

— Recebemos todos. As vovós adoram visitas, são carinhosas, comunicativas e gostam muito de conversar — conclui Felipe.