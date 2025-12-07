Geral

Gente que cuida
Notícia

Lar da Vovó busca doações em campanha de Natal para manter acolhimento de idosas

Instituição, que existe há 58 anos, enfrenta aumento de gastos e dívida acumulada. Apoio da comunidade é essencial para continuar os atendimentos

Tatiana Tramontina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS