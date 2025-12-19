Justiça de Passo Fundo recebeu mais de 50 mil novos processos em 2025

A Justiça de Passo Fundo encerra o ano com mais de 94 mil processos em tramitação. A comarca, que engloba também os municípios de Pontão, Mato Castelhano, Ernestina e Coxilha, na Região Norte, registrou uma redução em seu acervo total de ações, que no ano anterior girava em torno de 97 mil.
Contudo, o Judiciário local registrou a entrada de 50,4 mil novos processos ao longo de 2025, enquanto 22,9 mil sentenças foram proferidas e 14,6 mil audiências realizadas.
— Isso é um reflexo da situação econômica, crises no campo e endividamento. Também tem a questão da incapacidade do município, do Estado e da União de resolver os problemas que são da alçada deles, como problemas de medicamento, tarifa de água e esgoto e plano de saúde, por exemplo — explica o diretor do fórum, juiz Luis Clóvis Machado da Rocha Júnior.
Grande parte da demanda concentra-se nas varas cíveis e nos juizados especiais, mas a área criminal também apresenta números expressivos. Neste ano, foram protocolados 2.778 pedidos de medidas protetivas, que abrangem situações envolvendo mulheres, crianças, adolescentes, idosos e vítimas de agressores.
Conforme o juiz, outro fator que tem impulsionado o crescimento dos processos é o avanço dos golpes financeiros:
— A criminalidade migrou para o crime financeiro patrimonial. Muitas pessoas, especialmente idosos e adultos maduros, acabam sendo iludidas por promessas de vantagens. Isso gera novas demandas judiciais.
Durante o ano, o Fórum de Passo Fundo realizou 34 sessões do Tribunal do Júri e concluiu sete adoções. Na área da conciliação, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) contabilizou 482 acordos.
Além de seu papel jurisdicional, o Judiciário também gerou um impacto econômico relevante para a região, com a liberação de quase R$ 240 milhões em alvarás judiciais. A 1ª Vara Cível foi a mais movimentada, com R$ 116,3 milhões, valor que envolve despesas como medicamentos e tratamentos médicos.
Inteligência artificial acelera decisões e aumenta produtividade
Um destaque de 2025 foi a implementação da inteligência artificial no apoio ao trabalho de juízes e servidores, por meio do programa Gaia Minuta. Segundo Luis Clóvis, a tecnologia tem sido uma aliada para agilizar decisões, revisar processos e reduzir erros, sempre sob supervisão humana.
— A IA nos ajuda na construção das decisões, na transcrição de audiências e na identificação de falhas ou pendências nos processos. Mas ela não é autônoma. Toda decisão continua subordinada ao juiz e à assessoria — ressalta.
Com o uso da ferramenta, a produtividade aumentou entre 20% e 30%, e há a projeção de que possa chegar a 50% no futuro, à medida que a Justiça se adaptar melhor à tecnologia.
— Se antes eu fazia quatro ou cinco sentenças por dia, hoje consigo fazer sete ou oito. O impacto maior ainda será sentido nos próximos anos — projeta o juiz.
