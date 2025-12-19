Justiça de Passo Fundo recebeu mais de 50 mil novos processos em 2025

Novas ações são reflexo da situação econômica, de acordo com juiz. Reprodução RBS TV / Divulgação

A Justiça de Passo Fundo encerra o ano com mais de 94 mil processos em tramitação. A comarca, que engloba também os municípios de Pontão, Mato Castelhano, Ernestina e Coxilha, na Região Norte, registrou uma redução em seu acervo total de ações, que no ano anterior girava em torno de 97 mil.

Contudo, o Judiciário local registrou a entrada de 50,4 mil novos processos ao longo de 2025, enquanto 22,9 mil sentenças foram proferidas e 14,6 mil audiências realizadas.

— Isso é um reflexo da situação econômica, crises no campo e endividamento. Também tem a questão da incapacidade do município, do Estado e da União de resolver os problemas que são da alçada deles, como problemas de medicamento, tarifa de água e esgoto e plano de saúde, por exemplo — explica o diretor do fórum, juiz Luis Clóvis Machado da Rocha Júnior.

Grande parte da demanda concentra-se nas varas cíveis e nos juizados especiais, mas a área criminal também apresenta números expressivos. Neste ano, foram protocolados 2.778 pedidos de medidas protetivas, que abrangem situações envolvendo mulheres, crianças, adolescentes, idosos e vítimas de agressores.

Judiciário de Passo Fundo encerra 2025 com mais de 94 mil processos em tramitação. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Conforme o juiz, outro fator que tem impulsionado o crescimento dos processos é o avanço dos golpes financeiros:

— A criminalidade migrou para o crime financeiro patrimonial. Muitas pessoas, especialmente idosos e adultos maduros, acabam sendo iludidas por promessas de vantagens. Isso gera novas demandas judiciais.

Leia Mais Viatura da Brigada Militar fez escolta de investigados no golpe do falso consórcio em Passo Fundo; assista ao vídeo

Durante o ano, o Fórum de Passo Fundo realizou 34 sessões do Tribunal do Júri e concluiu sete adoções. Na área da conciliação, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) contabilizou 482 acordos.

Além de seu papel jurisdicional, o Judiciário também gerou um impacto econômico relevante para a região, com a liberação de quase R$ 240 milhões em alvarás judiciais. A 1ª Vara Cível foi a mais movimentada, com R$ 116,3 milhões, valor que envolve despesas como medicamentos e tratamentos médicos.

Inteligência artificial acelera decisões e aumenta produtividade

Inteligência artificial auxilia na revisão de processos e redução de erros. Reprodução RBS TV / Divulgação

Um destaque de 2025 foi a implementação da inteligência artificial no apoio ao trabalho de juízes e servidores, por meio do programa Gaia Minuta. Segundo Luis Clóvis, a tecnologia tem sido uma aliada para agilizar decisões, revisar processos e reduzir erros, sempre sob supervisão humana.

— A IA nos ajuda na construção das decisões, na transcrição de audiências e na identificação de falhas ou pendências nos processos. Mas ela não é autônoma. Toda decisão continua subordinada ao juiz e à assessoria — ressalta.

Leia Mais Como a IA ajuda a Justiça a acelerar decisões: mais de 740 mil documentos foram gerados em quatro meses

Com o uso da ferramenta, a produtividade aumentou entre 20% e 30%, e há a projeção de que possa chegar a 50% no futuro, à medida que a Justiça se adaptar melhor à tecnologia.

— Se antes eu fazia quatro ou cinco sentenças por dia, hoje consigo fazer sete ou oito. O impacto maior ainda será sentido nos próximos anos — projeta o juiz.