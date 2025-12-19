Geral

Balanço
Notícia

Justiça de Passo Fundo recebeu mais de 50 mil novos processos em 2025

Número é reflexo da economia e criminalidade. Uso de IA impulsiona produtividade em até 30% na comarca, que abrange cinco municípios da região

Tatiana Tramontina

