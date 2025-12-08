Justiça condena município de Marcelino Ramos por despejo de esgoto no Rio Uruguai

A Justiça Federal condenou o município de Marcelino Ramos, no norte do Estado, a identificar e desfazer as conexões irregulares de esgoto doméstico que estão sendo despejadas na rede pluvial e chegam ao Rio Uruguai. O município ainda pode recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).
A decisão, da 1ª Vara Federal de Erechim, foi publicada em 28 de novembro pelo juiz Joel Luis Borsuk. Segundo a sentença, a prefeitura deverá elaborar e executar um plano de trabalho para corrigir a irregularidade, que persiste há pelo menos uma década. A medida foi concedida em tutela de urgência, destacando a gravidade e a continuidade da poluição ambiental.
A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). A investigação teve início em 2013, após uma denúncia de despejo de água com vestígios de esgoto no Rio Uruguai.
Uma vistoria da Polícia Federal, realizada em 2014, confirmou a denúncia. A água apresentava coloração escura, mau cheiro e indícios de mistura de esgoto com água da chuva.
Nos anos seguintes, novas fiscalizações corroboraram a continuidade da irregularidade. Em 2016, a Corsan informou que Marcelino Ramos não possuía sistema de esgotamento sanitário. Em 2017, o Pelotão Ambiental voltou a constatar o problema. Em 2018, o município alegou não ter conseguido levantar dados sobre fossas e sistemas individuais devido à idade das edificações e à falta de informações dos moradores.
O juiz Joel Luis Borsuk afirmou que o despejo de esgoto na rede pluvial está comprovado e ocorre de maneira contínua. Para ele, a origem do problema reside tanto nas ligações irregulares feitas por proprietários de imóveis quanto na falha de fiscalização do poder público.
A Justiça ressaltou que a drenagem urbana é de responsabilidade municipal e que o Rio Uruguai tem recebido esgoto sem tratamento, em desacordo com as normas ambientais vigentes.
Contudo, o magistrado rejeitou o pedido do MPF em relação à Corsan. Ele concluiu que a companhia não tem responsabilidade sobre o caso, uma vez que o contrato com o município não abrange o manejo das águas da chuva.
A reportagem de GZH entrou em contato com a prefeitura de Marcelino Ramos, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.