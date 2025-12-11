Júri de acusados pela morte de jovem asfixiada em Soledade é remarcado para 2026

Paula desapareceu na noite de 11 de junho de 2020. Luciane Bianchini / Especial

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) remarcou para o dia 10 de fevereiro de 2026 o júri do caso Paula Perin Portes, assassinada por asfixia aos 18 anos em Soledade, no norte do Estado. O julgamento de Dionatan Portela da Silva, Micael Wilian Rossi Ortiz, João Albino Abegg dos Santos e Gesriel da Cunha Wedy acontecerá a partir das 9h, no Centro Cultural do município.

Os réus serão julgados por homicídio qualificado por asfixia, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver. Inicialmente, o júri everia ter acontecido no dia 2 de dezembro, mas uma pendência da perícia impossibilitou a realização na data prevista.

Relembre o caso

Paula desapareceu na noite de 11 de junho de 2020 após sair da casa de amigos e ir ao encontro de Micael Wilian Rossi Ortiz. A jovem havia se mudado para o município poucas semanas antes do assassinato para morar com o pai e procurar emprego.

Naquela noite, o encontro com Micael aconteceu em uma residência em Soledade. De acordo com a polícia, cinco homens estavam com Paula na casa — quatro deles foram indiciados e o quinto, apesar de ter sido preso no começo da investigação, foi excluído da relação dos investigados e passou a figurar na condição de testemunha no inquérito.

A jovem foi morta por asfixia com golpes de mata-leão e teve o corpo ocultado em uma zona de difícil acesso no interior do município.

A bolsa de Paula foi localizada em 4 de agosto de 2020 em um açude nas margens da BR-332, em Soledade. Dias depois, em 17 de agosto, o corpo da vítima foi encontrado após uma série de buscas frustradas e mudanças no esconderijo do corpo.

Para o Ministério Público, Paula foi morta por desejo de vingança de Dionatan Portela da Silva, ex-namorado de uma das melhores amigas da vítima em Soledade. A jovem teria presenciado cenas de agressão praticadas por ele contra sua ex-companheira. A acusação detalha que Dionatan também temia que Paula revelasse seu envolvimento com o crime organizado, com o tráfico e com cargas ilegais de cigarros.

O inquérito da Polícia Civil aponta que no momento em que foi executada, Paula disse aos criminosos que eles poderiam pegar seu telefone. Isso levou os investigadores a concluir que a jovem sabia de crimes cometidos pelos envolvidos e que no celular havia alguma informação que os incriminava. O aparelho da jovem nunca foi localizado.