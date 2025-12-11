Geral

Caso Paula Perin Portes
Júri de acusados pela morte de jovem asfixiada em Soledade é remarcado para 2026

Quatro réus responderão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Julgamento estava previsto para o início de dezembro

