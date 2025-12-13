Instituto Aliança Empresarial reúne mais de 70 empresas e fecha 2025 com R$ 36 bilhões em impacto econômico

Encontro aconteceu na noite desta sexta-feira (12) em Passo Fundo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

O Instituto Aliança Empresarial encerra 2025 reunindo mais de 70 empresas em seu ecossistema de inovação e representando cerca de R$ 36 bilhões na economia gaúcha.

Os números reforçam a consolidação do Instituto ao longo do último ano e foram destacados durante a Festa de Fim de Ano promovida pela instituição, realizada nesta sexta-feira (12), no FriGô, em Passo Fundo.

Ao longo do ano, o Instituto ampliou sua base de atuação de 47 para 71 organizações, entre empresas associadas, residentes e coworkers.

— O ano de 2025 foi muito importante para nós, para a consolidação do Instituto Aliança Empresarial. Tivemos maior maturidade das empresas com os programas de inovação. Também temos dois anos de residência física da casa de inovação e vamos fechar em torno de 98 mil pessoas que visitaram o espaço durante este tempo — afirma a presidente-executiva do Instituto, Márcia Capellari.

Entre as entregas do ano estão o fortalecimento do fundo de investimentos, que hoje conta com dez startups, e o lançamento da aceleradora Eleva. No primeiro edital, 34 startups se inscreveram, das quais sete seguem em processo de mentoria, com potencial de investimento futuro.

Márcia também destaca a consolidação do Hub Aliança como espaço físico de inovação. Em dois anos de funcionamento, cerca de 98 mil pessoas passaram pelo local, entre eventos, visitas institucionais e programas de capacitação. Segundo ela, o ambiente tem papel fundamental na retenção de talentos e no fortalecimento do desenvolvimento econômico regional.

Márcia Capellari, presidente-executiva do Instituto Aliança Empresarial. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Para 2026, a expectativa é ampliar os programas voltados à formação de lideranças e ao uso da inteligência artificial, com novas parcerias e ações de capacitação. A proposta, conforme a presidente-executiva, é preparar empresas e gestores para incorporar tecnologia de forma estratégica, mantendo o Instituto Aliança Empresarial como articulador do ecossistema de inovação do norte do Estado.