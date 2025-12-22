Indígena morre em incêndio dentro de cadeia na Reserva Nonoai

Um indígena de 27 anos morreu em um incêndio na cadeia da Aldeia Sede da Reserva Indígena Nonoai, no norte do RS, na tarde de domingo (21). A vítima foi identificada como Itacir dos Santos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Nonoai, além de Itacir, outros três indígenas estavam no local no momento do incêncio. Um deles foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao Hospital Comunitário de Nonoai.

Os sobreviventes relataram que as chamas tiveram início no quarto onde Itacir estava. As autoridades ainda investigam o que pode ter causado o incêndio.