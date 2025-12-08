Geral

Em São Luiz Gonzaga
Notícia

Incêndio destrói estrutura de sítio arqueológico nas Missões

Fogo atingiu o Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir na manhã desta segunda-feira (8). Causa ainda é investigada

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS