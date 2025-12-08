Incêndio destrói estrutura de sítio arqueológico nas Missões

Chamas destruíram a guarita de acesso ao Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir. Corpo de Bombeiros / Divulgação

A guarita de entrada do Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir, em São Luiz Gonzaga, foi destruída por um incêndio na manhã desta segunda-feira (8). Além do prédio, parte do acervo histórico que remete às Missões Jesuíticas foi atingida pelas chamas.

Os bombeiros foram acionados por volta das 8h, mas as chamas teriam começado durante a madrugada. Ao chegar, a equipe já encontrou a guarita tomada pelo fogo. Materiais e documentos históricos foram queimados, assim como móveis e eletrodomésticos.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), na área expositiva, foram danificados painéis educativos e expositores com peças arqueológicas do sítio, como fragmentos cerâmicos, de pedras e peças metálicas.

A causa do incêndio ainda não foi identificada, mas um vigilante relatou à corporação que as chamas teriam começado na cozinha do local. Uma perícia deve ser realizada.

O Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir é um patrimônio histórico nacional, tombado e administrado pelo Iphan. Ali, é possível visitar remanescentes da igreja, adega e escola que fizeram parte da Missão de São Lourenço Mártir.

Fundada em 1690 pelo padre jesuíta Bernardo de La Veja, entre São Luiz Gonzaga e São Miguel das Missões, a redução abrigava mais de 2 mil indígenas já catequizados, atingindo uma população superior a 6,4 mil habitantes em 1731.

A Missão de São Lourenço Mártir também se destacou pela agricultura, criação de gado, cavalos e ovelhas, além do cultivo da erva-mate. Atualmente, o sítio arqueológico mantém a criação das ovelhas da raça crioula Lanada, espécie introduzida pelos jesuítas no Rio Grande do Sul.

Em nota, o Iphan informou que as "visitações ao sítio estão suspensas até que sejam tomadas as medidas de investigação, segurança e recomposição de estruturas provisórias, a fim de garantir o bem estar dos frequentadores". O instituto aguarda agora as orientações da Polícia Federal para dar andamento ao resgate do material sem prejuízo a investigações sobre as causas do incêndio.

*Colaborou Eduardo Krais

