Incêndio destrói casa de madeira em Passo Fundo; criança de sete anos é resgatada por vizinhos

Fogo destruiu a residência de madeira. Eduarda Costa / Agencia RBS

Um incêndio destruiu uma casa de madeira na manhã desta quinta-feira (4) em Passo Fundo, no norte do RS. O fogo começou por volta das 11h, na Rua Carijós, no bairro Vergueiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma criança de sete anos estava sozinha na residência quando pediu ajuda aos vizinhos. Após socorrer a criança, os moradores acionaram a guarnição.

Os bombeiros ainda estão no local e trabalham no rescaldo das chamas. Não há registro de feridos.

As causas do incêndio serão investigadas.

