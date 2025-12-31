Idosa fica em estado grave após ser atacada por cães em Carazinho

Mulher foi socorrida por vizinhos. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma idosa de 71 anos foi internada em estado grave depois de ser atacada por dois cães da raça border collie na manhã desta quarta-feira (31) em Carazinho, no norte do Estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ataque aconteceu enquanto a mulher estava em uma casa do bairro Loeff para cuidar dos animais. Ela foi socorrida por vizinhos, que conseguiram afastar os cães e acionar a emergência.

Ela está hospitalizada no Hospital de Clínicas de Carazinho (HCC) e passa por cirurgia. Segundo a instituição, a mulher tinha múltiplas lesões, principalmente na cabeça. O quadro é considerado grave.

O Corpo de Bombeiros não informou quem são os donos dos animais e qual a relação dos cães com a mulher.