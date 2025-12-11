Homem está desaparecido há uma semana em Palmeira das Missões

Alexandro de Moura desapareceu no dia 5 de dezembro. Arquivo pessoal / Divulgação

Alexandro de Moura, de 40 anos, está desaparecido há uma semana. Ele foi visto pela última vez na sexta-feira (5), em Palmeira das Missões, no norte do Estado. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a família, Alexandro desapareceu na noite do dia 5 de dezembro, ao ir a uma praça da cidade, próxima ao Batalhão da Brigada Militar. Aos familiares, Alexandro disse que entregaria uma camisa para um conhecido. Depois disso, ele não deu mais notícias.

Um boletim de ocorrência foi registrado na manhã do último domingo (7). Segundo a Polícia Civil, diligências apontaram que Alexandro pegou emprestada a motocicleta da irmã antes de desaparecer.

A polícia não passou mais detalhes sobre o rumo da investigação, para não atrapalhar o andamento do caso.

Alexandro de Moura é natural de Palmeira das Missões e trabalhava na cidade, mas residia no município vizinho de Lajeado do Bugre, a cerca de 50 quilômetros de distância.

*Colaborou Felipe Matiasso