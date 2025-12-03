Grupo RBS lança campanha de posicionamento de marca para público B2B com foco em Passo Fundo

Comunicador Mateus Rodighero e executiva de negócios Andrea Lunardelli. Nani ArtClub / Divulgação

O Grupo RBS lança, nesta semana, a segunda fase da campanha para reforço de posicionamento de marca para o público B2B, agora com foco na valorização de Passo Fundo e de outras regiões do Estado.

A partir do conceito “Tem sempre uma RBS para o teu negócio”, a iniciativa foi lançada em agosto, quando a empresa consolidou a marca RBS Negócios e atualizou seu portfólio para oferecer soluções de comunicação ainda mais completas, assertivas e conectadas com os desafios dos clientes.

Protagonizada pelas executivas de negócios Liliane Catto e Andrea Lunardelli e pelos comunicadores Marcos Carvalho e Mateus Rodighero, a nova etapa da campanha destaca a força do mercado do norte do Estado e a proximidade da RBS com clientes e parceiros do Interior.

Ao todo, foram produzidos 11 filmes de 30 segundos, com abordagem hiperlocal, e desdobramentos em spots, anúncios de jornal e peças de mídia digital, para diferentes regiões do Estado. Em cada produção, aparecem comunicadores e executivos de negócios locais.

A estratégia reforça o posicionamento do Grupo RBS como um ecossistema de comunicação capaz de oferecer soluções integradas e conectadas à realidade de cada região, potencializando resultados com digital, TV, rádio, jornal, streaming, influenciadores, conteúdo para marcas e eventos, além de serviços como customização de projetos, pesquisas e mesa de performance.

Assista ao vídeo da campanha