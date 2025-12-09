Gentil tem casas destelhadas e árvores caídas após temporal com ventania

A chuva acompanhada de vento forte registrada no Rio Grande do Sul no fim da tarde e noite de segunda-feira (8) causou estragos em Gentil, município de 1,7 mil habitantes no norte do Estado.

Segundo a Defesa Civil, residências sofreram danos nos telhados, causados pela intensidade das rajadas de vento. Foram pelo menos quatro casas com destelhamento parcial e uma que perdeu totalmente a cobertura na área rural do município.

Também houve queda de árvores, que foram removidas durante a madrugada pela Força Voluntária de Gentil. A Defesa Civil distribuiu lonas às famílias atingidas.