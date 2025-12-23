Geral

Programe-se
Notícia

Feriado de Natal: veja o que abre e fecha em Passo Fundo

Comércio, supermercados, bancos e serviços municipais terão horários especiais na véspera e no dia 25 de dezembro

Eduarda Costa

