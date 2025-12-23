Feriado de Natal: veja o que abre e fecha em Passo Fundo

O feriado de Natal, celebrado em 25 de dezembro, irá alterar o funcionamento de diversos serviços em Passo Fundo. Comércio, supermercados, bancos, shoppings e o transporte coletivo terão horários especiais na véspera e no dia da celebração.
GZH Passo Fundo reuniu as informações sobre o que abre e o que fecha na cidade nesta quarta (24) e quinta-feira (25). Confira os detalhes abaixo:
Supermercados
- Funcionam até as 19h na quarta-feira (24) e fecham no dia 25
Comércio
- Comércio local atende até as 18h na quarta-feira (24) e não abre no dia 25
Shoppings
Bella Città Shopping
- Na quarta-feira (24): as lojas funcionam das 9h às 18h, o Comercial Zaffari das 8h às 19h, e o Papai Noel estará disponível das 14h às 18h
- Na quinta-feira (25): fechado
Passo Fundo Shopping
- Na quarta-feira (24): alimentação, lojas e lazer abrem das 10h às 18h, e Comercial Zaffari das 9h às 19h
- Na quinta-feira (25): abrirá das 16h às 22h
Bourbon Shopping
- Na quarta-feira (24): lojas, quiosques e alimentação abrem das 10h às 18h e Hipermercado Zaffari abre até as 19h
- Na quinta-feira (25): fechado
Bancos e instituições financeiras
- Na quarta-feira (24) os bancos abrem até as 11h e fecham no dia 25
Transporte coletivo
- Coleurb: na quarta-feira (24), todas as linhas circulam até as 21h. No dia 25, opera com horários de feriados
- Codepas: na quarta-feira (24), funciona normalmente. No dia 25, opera com horários de feriados
Serviços Municipais
Os serviços da prefeitura, incluindo saúde, transporte coletivo e estacionamento rotativo, terão funcionamento diferenciado na quarta-feira (24) e na quinta-feira (25).
O atendimento ao público ocorrerá em turno único no dia 24, das 8h às 14h. As repartições públicas terão ponto facultativo na sexta-feira (26), conforme pedido do Simpasso. Os serviços essenciais, emergenciais e urgentes não serão abrangidos pelo ponto facultativo.
Saúde
Na quarta-feira (24), a Secretaria Municipal de Saúde e as unidades de saúde funcionarão em turno único, das 8h às 14h. Na quinta-feira (25), feriado de Natal, as unidades de saúde estarão fechadas.
O Cais Petrópolis será a exceção nos dois dias, atendendo das 8h às 20h. Serviços do Samu e do Hospital Dia da Criança manterão atendimento 24 horas.
Na sexta-feira (26), os serviços de saúde retornarão ao horário normal de funcionamento
Coleta de lixo e estacionamento rotativo
A coleta de lixo e o estacionamento rotativo seguirão funcionando normalmente na véspera do Natal (24).
No dia 25 de dezembro, não haverá coleta de lixo dos contêineres nem funcionamento do estacionamento rotativo. No dia 26 de dezembro, todos os serviços retornarão ao funcionamento normal.
