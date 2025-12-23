Feriado de Natal: veja o que abre e fecha em Passo Fundo

Lojas tem horário especial na véspera de Natal Eduarda Costa / Agencia RBS

O feriado de Natal, celebrado em 25 de dezembro, irá alterar o funcionamento de diversos serviços em Passo Fundo. Comércio, supermercados, bancos, shoppings e o transporte coletivo terão horários especiais na véspera e no dia da celebração.

GZH Passo Fundo reuniu as informações sobre o que abre e o que fecha na cidade nesta quarta (24) e quinta-feira (25). Confira os detalhes abaixo:

Supermercados

Funcionam até as 19h na quarta-feira (24) e fecham no dia 25

Comércio

Comércio local atende até as 18h na quarta-feira (24) e não abre no dia 25

Shoppings

Bella Città Shopping

Na quarta-feira (24): as lojas funcionam das 9h às 18h, o Comercial Zaffari das 8h às 19h, e o Papai Noel estará disponível das 14h às 18h

as lojas funcionam das 9h às 18h, o Comercial Zaffari das 8h às 19h, e o Papai Noel estará disponível das 14h às 18h Na quinta-feira (25): fechado

Passo Fundo Shopping

Na quarta-feira (24) : alimentação, lojas e lazer abrem das 10h às 18h, e Comercial Zaffari das 9h às 19h

: alimentação, lojas e lazer abrem das 10h às 18h, e Comercial Zaffari das 9h às 19h Na quinta-feira (25): abrirá das 16h às 22h

Bourbon Shopping

Na quarta-feira (24): lojas, quiosques e alimentação abrem das 10h às 18h e Hipermercado Zaffari abre até as 19h

lojas, quiosques e alimentação abrem das 10h às 18h e Hipermercado Zaffari abre até as 19h Na quinta-feira (25): fechado

Bancos e instituições financeiras

Na quarta-feira (24) os bancos abrem até as 11h e fecham no dia 25

Transporte coletivo

Coleurb : na quarta-feira (24), todas as linhas circulam até as 21h. No dia 25, opera com horários de feriados

: na quarta-feira (24), todas as linhas circulam até as 21h. No dia 25, opera com horários de feriados Codepas: na quarta-feira (24), funciona normalmente. No dia 25, opera com horários de feriados

Serviços Municipais

Os serviços da prefeitura, incluindo saúde, transporte coletivo e estacionamento rotativo, terão funcionamento diferenciado na quarta-feira (24) e na quinta-feira (25).

O atendimento ao público ocorrerá em turno único no dia 24, das 8h às 14h. As repartições públicas terão ponto facultativo na sexta-feira (26), conforme pedido do Simpasso. Os serviços essenciais, emergenciais e urgentes não serão abrangidos pelo ponto facultativo.

Saúde

Na quarta-feira (24), a Secretaria Municipal de Saúde e as unidades de saúde funcionarão em turno único, das 8h às 14h. Na quinta-feira (25), feriado de Natal, as unidades de saúde estarão fechadas.

O Cais Petrópolis será a exceção nos dois dias, atendendo das 8h às 20h. Serviços do Samu e do Hospital Dia da Criança manterão atendimento 24 horas.

Na sexta-feira (26), os serviços de saúde retornarão ao horário normal de funcionamento

Coleta de lixo e estacionamento rotativo

A coleta de lixo e o estacionamento rotativo seguirão funcionando normalmente na véspera do Natal (24).

No dia 25 de dezembro, não haverá coleta de lixo dos contêineres nem funcionamento do estacionamento rotativo. No dia 26 de dezembro, todos os serviços retornarão ao funcionamento normal.