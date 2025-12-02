Geral

Empresária é condenada por fraude no Farmácia Popular em Casca

Sócio-proprietária de farmácia simulou a entrega de medicamentos e causou prejuízo de quase R$ 200 mil aos cofres públicos. Ela terá direitos políticos suspensos por oito anos

Madu Brito

