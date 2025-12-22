Empatia e zelo pelos pacientes: quem era a médica que morreu a caminho do trabalho em acidente no norte do RS

Médica morava em Erechim e atuava em municípios da região. Sabrina Laurenti / Arquivo Pessoal

A morte da médica Sabrina Laurenti Janella, 45 anos, em um acidente de carro causou comoção no norte do RS. Moradora de Erechim, ela estava a caminho de um plantão no município de Jacutinga quando o veículo que dirigia saiu da pista e caiu em um riacho.

Nas redes sociais, o legado de cuidado deixado por Sabrina foi exaltado entre os pacientes, em mensagens de despedida. "Cuidou com tanto amor do meu pai, do meu irmão, da minha mãe e de mim", escreveu uma mulher. "Dra. Sabrina Laurenti fez a diferença na vida da minha mãe", relatou outra.

Além do carinho dos pacientes, as prefeituras de Campinas do Sul e Barão de Cotegipe, onde a médica trabalhava, também se manifestaram.

Em nota de pesar, o Executivo de Campinas do Sul relatou que a médica deixa um "legado de profissionalismo, empatia e zelo com os pacientes, que será lembrado com respeito e gratidão". A prefeitura de Barão de Cotegipe, também em nota, lamentou a morte e disse que se solidariza com os amigos e familiares de Sabrina, que deseja "força e conforto a todos diante dessa irreparável perda".

Leia Mais Médica é encontrada morta dentro de caminhonete que caiu em rio na RS-211 em Paulo Bento

A cerimônia de despedida ocorre nesta segunda-feira (22) na Capela B do Hospital de Caridade de Erechim. Em seguida, o corpo seguirá para o Crematório Anjos de Luz.

Sabrina deixa o marido, o médico Fernando Palhano, os filhos, Murilo e Lorenzo, e a mãe, Rita de Cássia Laurenti.

Polícia investiga o acidente

O acidente ocorreu por volta das 6h de domingo (21), na RS-211, em Paulo Bento. Segundo o Corpo de Bombeiros, Sabrina estava sozinha no veículo, que colidiu contra uma árvore antes de parar dentro do riacho.

As buscas pela médica começaram após a profissional não chegar ao Hospital São Judas Tadeu. O carro e o corpo da vítima foram localizados apenas no início da tarde.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.