Geral

No domingo
Notícia

Empatia e zelo pelos pacientes: quem era a médica que morreu a caminho do trabalho em acidente no norte do RS

Morte de Sabrina Laurenti Janella, 45 anos, causou comoção nos municípios da região onde atuava. Colisão aconteceu na RS-211, em Paulo Bento

Pedro Trindade

Enviar email

Duda Romagna

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS