Em palestra no norte do Estado, Felipão lembra a infância em Passo Fundo: "Brincava na Avenida Brasil"

Luiz Felipe Scolari participou daConvenção de Líderes em Marau. Felipe Matiasso / Agencia RBS

Ídolo do Grêmio e da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, marcou presença na Convenção de Líderes em Marau, cidade no norte do RS, na noite da última sexta-feira (12). Felipão palestrou para mais de 850 pessoas em evento realizado no Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon.

Ao contrário de outras ocasiões, o atual coordenador técnico do Grêmio optou por um formato interativo, abrindo espaço para perguntas da plateia durante a conversa sobre o tema superação. A noite também significou o retorno do passo-fundense à região e um reencontro com suas origens.

Natural de Passo Fundo, Felião relembrou sua infância na cidade e como a criação no norte gaúcho moldou seu trabalho.

— Lembro dos meus tempos de criança, quando brincava no meio da Avenida Brasil, dos valores ensinados pelo meu pai e que eu busco passar para os meus filhos. Me ensinaram, me cobraram, e foi dessa maneira que aprendi e busquei repassar — contou.

O técnico responsável pela conquista do pentacampeonato da Copa do Mundo pelo Brasil também comentou sobre a relação com seus admiradores.

— O carinho das pessoas é algo que tenho que saber retribuir. Eles agradecem por situações que foram vividas de coração, mesmo que eu não os conheça pessoalmente, mas que vivenciamos juntos.

E com a proximidade da Copa do Mundo de 2026 — que será disputada no México, Estados Unidos e Canadá —, Felipão também está na torcida pela conquista do hexa:

— Tomara que venha! Nós que gostamos do futebol, que tratamos as pessoas bem e que entendemos que nosso futebol progride com vitórias, é o que queremos.

A palestra de Luiz Felipe Scolari foi um dos destaques da 3ª edição da Convenção de Líderes, promovida pela Rede de Postos Tradição. O evento teve como objetivo proporcionar treinamento, visão estratégica e de inovação aos participantes.

*Colaborou Felipe Matiasso

