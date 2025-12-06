Dia D da campanha Natal do Bem mobiliza doações em Passo Fundo

Neste sábado (6), ocorre o Dia D de arrecadação da campanha Natal do Bem, promovida pela RBS TV. Em Passo Fundo, as doações podem ser entregues na Estação Gastronômica da Gare, onde voluntários do Lions Clube prestam apoio à iniciativa.
O movimento, que completa 11 anos, é uma parceria com a Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul e tem como objetivo mobilizar a comunidade gaúcha para a doação de alimentos a quem mais precisa. No norte gaúcho, a expectativa é arrecadar alimentos não perecíveis que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.
— Nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis para doação às entidades e famílias já cadastradas, assistindo mais de 50 famílias carentes. Qualquer contribuição é bem-vinda, seja um quilo de arroz, feijão, farinha ou sal — afirmou destacou Vera Lúcia Franchini, representante do Lions Clube.
Entre os que aproveitaram a manhã de calor para contribuir e fazer o bem, estava o advogado Júlio Ramos, que doou quilos de feijão, arroz e farinha. Ele ressaltou que a ação é uma obrigação social.
— A fome é uma doença e infelizmente nós não podemos falar em direitos humanos no Brasil, nem em justiça social, enquanto todos não tiverem o que comer, onde viver, onde morar. Cabe a todo mundo não só fazer doações de comida, mas retribuir ao que a sociedade dá pra você — disse.
O Dia D da campanha segue até as 18h, no espaço junto à Estação Gastronômica da Gare, localizado ao lado do Altar da Pátria. O advogado reforçou o convite à participação:
— Chamo que todos venham contribuir, em todas as dimensões que tu pode ser um ser social, porque a gente não vive sozinho nesse mundo.
Serviço
- O que: Dia D de arrecadação de alimentos da campanha Natal do Bem em Passo Fundo
- Quando: sábado, 6 de dezembro
- Horário: até as 18h
- Onde: na Gare Estação Gastronômica, ao lado do Altar da Pátria (Avenida Sete de Setembro)
- O que doar: alimentos não perecíveis.
Também é possível doar de forma virtual, pelo pix campanha@bancodealimentosrs.org.br, ou por meio do site Doe Alimentos.
Na página, os interessados podem montar e doar uma cesta com itens e quantidades à escolha do doador. Ao optar por contribuir pelo site, é possível deixar uma mensagem de Natal para quem receber a doação.
Ao longo da campanha, as mensagens selecionadas serão divulgadas no Jornal do Almoço, valorizando a solidariedade dos telespectadores. O movimento Natal do Bem é segue em todo o RS até 6 de janeiro.
