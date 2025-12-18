De doces a velas temáticas, artesanato ganha destaque na busca por presentes de Natal

Época movimenta o setor de artesãs, impulsionado pelo empreendedorismo feminino. Victoria Trentin / Divulgação

Produtos artesanais ganham espaço entre quem busca presentes exclusivos e cheios de significado neste Natal. Em Passo Fundo, no norte do Estado, artesãs dedicam as últimas semanas do ano à produção de panetones, biscoitos, velas e decorações que ajudam a compor o cenário natalino.

Entre tradição e criatividade, cada peça carrega um pouco da história de quem produz em um setor impulsionado pelo empreendedorismo feminino. As festas de tornam convite para celebrar com mais significado.

É o caso das irmãs Adriana Ferrari Gomes Teixeira e Giovana Ferrari Gomes, que há nove anos transformaram receitas antigas de pão de mel e biscoitos natalinos em negócio. A ideia surgiu afetivamente, primeiro para presentear.

— Fizemos com um saudosismo imenso de família. Os amigos se apaixonaram e passaram a pedir para presentear outros amigos — conta Adriana.

As irmãs definem a marca como “pedaços de afeto". Os pães de mel recheados com doce de leite e os biscoitos de gengibre e canela são uma produção familiar, que conta ainda com a ajuda da filha de Adriana e de uma amiga.

O mesmo acontece na zona rural do município, onde a produtora Sandra Rosso mantém há 23 anos a tradição de assar panetones artesanais e bolachas decoradas. Também com a ajuda da irmã, elas começaram a produzir os doces na cozinha do próprio lar.

— Começamos no forno elétrico e vendendo de casa em casa. Depois, com a procura aumentando, criamos uma agroindústria e passamos a vender na Feira do Produtor — explica sobre o surgimento do empreendimento.

Hoje, a produção continua totalmente familiar, mas a dedicação cresceu: leva em média oito horas entre o preparo e o empacotamento dos produtos.

Processos tradicionais

A artesã Maria Virginia Cullmann Zanella trabalha há mais de 12 anos com peças de madeira e MDF. A produção com o marido envolve marcenaria, pintura e atenção aos detalhes.

Com o trabalho em dupla, as peças levam cerca de cinco dias para ficar prontas. A artesã diz que a busca por decoração natalina está um pouco tímida neste ano, mas que muitos buscam pelos produtos personalizados.

As pessoas ainda gostam de enfeitar, de decorar suas árvores, de resgatar as histórias de criança que sempre contavam com pinheirinhos enfeitados para a espera do Papai Noel. MARIA VIRGINIA CULLMANN ZANELLA Artesã

A motivação também é a mesma para Sandra Riva Veneral, que há cinco anos se dedica à criação de bonecos, enfeites, guirlandas e itens decorativos feitos em feltro e costura criativa. Cada peça leva de duas a três horas para produzir, podendo aumentar conforme os detalhes.

— Tem bastante procura, principalmente por guirlandas de porta, bonecos de Papai Noel e boneco de neve — afirma.

Novas oportunidades de negócio

A partir de nós cuidadosamente feitos à mão, Natiele Banaletti apostou em uma estética diferente para o Natal. Em 2022, ela começou no macramê e hoje produz desde pequenos enfeites até guirlandas.

— O macramê exige paciência. Um enfeite pequeno leva cerca de 40 minutos. Uma guirlanda, então, pode levar até seis horas — pontua.

Segundo a empreendedora, a busca por itens artesanais cresce a cada ano e os kits para árvore e mini enfeites são os campeões de vendas, sem deixar de seguir tendências:

— Mesmo produzindo nas cores tradicionais, o que mais me pedem são tons neutros, como off-white e marrom.

A data conhecida por impulsionar as vendas continua abrindo espaço para novos negócios. Este é o primeiro Natal em que a artesã Victoria Trentin está comercializando suas velas artesanais.

O que começou como hobby no fim de 2024 se tornou uma produção que leva de 30 minutos a quatro horas por item. Mesmo sendo seu primeiro ano no ramo, a procura surpreendeu.

— As pessoas estão buscando cada vez mais presentes artesanais para essa época. Kits para presente e modelos decorativos estão dominando as encomendas — comemora.

Para o período de festas, ela lançou uma vela temática: “Magia do Natal” tem aroma de espumante e já é a mais vendida.

— O perfume traz aquela sensação aconchegante de família reunida — resume.