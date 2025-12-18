Geral

Empreendedorismo feminino
Notícia

De doces a velas temáticas, artesanato ganha destaque na busca por presentes de Natal

Produtos feitos à mão e em negócios familiares, impulsionados por mulheres, movimentam as vendas em Passo Fundo

Alessandra Hoppen

