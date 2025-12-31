De cofre esquecido a sobrevivente de acidente aéreo, relembre 10 histórias que chamaram a atenção em 2025

Lista traz reportagens diversas publicadas ao longo de 2025. Montagem / GZH

O ano de 2025 chega ao fim nesta quarta-feira (31) e, para muita gente, é o momento de fazer o balanço dos 12 meses que passaram para, enfim, dar impulso ao novo, a partir da meia-noite, com a chegada de 2026.

Olhar para trás, nesse caso, é também relembrar as histórias curiosas e emocionantes registradas ao longo do ano — como é o caso do pai e mãe que foram inocentados após dois anos de prisão pela suspeita de terem matado o próprio filho, de 44 dias, na metade do ano.

Leia Mais Quem é o homem que sobreviveu a acidente de avião da Varig em Passo Fundo

Outro exemplo é o cofre esquecido cheio de dinheiro em um prédio, no centro de Carazinho, que só foi encontrado durante a demolição da estrutura. E a história de quando Belchior se refugiou em um assentamento de pequenos agricultores no município de Seberi? Um registro inusitado dos últimos anos de vida do artista que foi um dos maiores compositores do Brasil.

Em 2025, GZH Passo Fundo também mostrou a jornada de um casal passo-fundense até o Alasca de motorhome, relembrou o acidente aéreo que fez história (e até deixou um sobrevivente) em Passo Fundo, e obteve uma das últimas entrevistas de João Chagas Leite, cantor símbolo do nativismo que morreu em novembro.

Ainda, cobriu o aniversário de 18 anos de Tiago Linck, o jovem que nasceu sem braços e pernas, mas é motivo de inspiração por onde passa, ao fazer palestras em todo o país.

Passo Fundo e região tiveram muitas notícias ao longo de 2025, mas aqui estão 10 especialmente marcantes por suas histórias inusitadas, curiosas e emocionantes. Veja a lista completa a seguir.

Leia Mais Quem é o jovem gaúcho sem braços e pernas que inspira milhões com palestras pelo Brasil

Relembre algumas das histórias curiosas de 2025

Justiça, dois anos depois: casal é absolvido após prisão por morte de bebê

"Eu não tive contato com ela nesses dois anos. Não foi nada fácil pra nós", relatou o pai do bebê, Luan dos Santos. Reprodução RBS TV / Divulgação

"Tarda, mas não falha": esse clichê resume a história de Luan dos Santos e Tatiele Goulart Guimarães, moradores de Passo Fundo presos em 2023 depois da morte do filho, o pequeno Arthur, aos 44 dias de idade.

Os dois foram acusados de matar a criança, mas defensores públicos conseguiram provar que, na verdade, a criança morreu em decorrência de engasgo e uma série de atrasos no atendimento médico. Eles ficaram presos por dois anos, mas conquistaram a liberdade depois de novo júri, em agosto deste ano. Leia a história neste link.

Influencer transforma o sotaque do interior gaúcho em fenômeno digital

De Carazinho, Suelen tem 28 anos e formou em Estética e Cosmética antes de começar a produzir conteúdo na internet. Suelen Michelini / Arquivo Pessoal

Uma "catinguenta" que reúne mais de 860 mil "chinelonas" em seus vídeos desmotivacionais ou de “aprume-se comigo”: Suelen Michelini, 28 anos, viu na simplicidade do interior o diferencial para se destacar na internet e consolidar uma base fiel de seguidores. Conheça neste link.

Belchior entre os camponeses

As fotografias à beira de uma cachoeira foram as únicas tiradas pelo cantor durante o período. Arquivo da Cooperativa Camponesa de Seberi (Cooperbio) / Divulgação

O ano era 2013 e o cantor e compositor Belchior vivia a paz do anonimato em Seberi, município de quase 11 mil habitantes no norte gaúcho. Recém-saído de uma ocupação urbana de Porto Alegre, ele e a esposa Edna viveram no local por cerca de 60 dias, junto do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA). Leia neste link.

A última entrevista de João Chagas Leite

Autor de sucessos como "Desassossegos" e "Por Quem Cantam os Cardeais", João Chagas Leite compôs mais de 300 canções ao longo da carreira. Reprodução RBS TV / Divulgação

Em Erechim para tratar um câncer, João Chagas Leite deu uma de suas últimas entrevistas à RBS TV e GZH Passo Fundo seis meses antes de sua morte. Na entrevista, falou sobre seu amor pela música, o carinho do público e o desejo de seguir compondo e cantando mesmo em meio à doença. Leia na reportagem.

De motorhome até o Alasca

Viagem representa a conclusão de uma jornada iniciada quando partiram rumo ao extremo sul das Américas, o Ushuaia. Marina Gasparin Perius / Arquivo pessoal

De Passo Fundo, Marina e Alan Perius saíram em dezembro de 2023 e atravessaram nove países das Américas até chegar no Alasca, em julho deste ano. A adaptação à rotina na estrada, com limitações de espaço, água e luz, foi desafiadora nos primeiros meses, mas logo se tornou natural. Saiba os detalhes da jornada neste link.

Tradição do interior: notas de falecimento nas ruas há mais de 50 anos

Agentes funerários imprimem e fixam os comunicados na parte central das Avenidas Flores da Cunha e Pátria. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Prática mantida há mais de 50 anos é costume enraizado em município do norte gaúcho e uma das principais formas de informar sobre as despedidas que acontecem na cidade. Conheça a tradição nesta reportagem.

Cofre com dinheiro é encontrado em Carazinho: "Infelizmente não era dólar", diz dono de terreno

Cofre foi esquecido por empresa que funcionava no local há 30 anos. Andrei Goelzer Bratz / Arquivo pessoal

Imagine a cena: trabalhadores da construção civil operam na demolição de um prédio quando encontram um cofre cheio de dinheiro. A situação inusitada aconteceu em julho, no centro de Carazinho.

No cofre, porém, só haviam cédulas antigas — cruzeiros, cruzados e cruzados novos, moedas que circularam no Brasil entre as décadas de 1970 e 1990. Leia a reportagem completa.

O sobrevivente da queda de avião em Passo Fundo

Queda ocorreu às 17h35min de 1° de julho de 1963, em Passo Fundo. Deoclides Czamanski / Projeto Passo Fundo / Acervo

Era 1° de julho de 1963, e uma densa cerração, típica do inverno no Planalto Médio, cobria o céu de Passo Fundo, quando uma aeronave da Varig bateu em um eucalipto e caiu no distrito de Bela Vista.

Dos nove passageiros e quatro tripulantes, duas pessoas sobreviveram: Celanira Nunes, que veio a morrer pouco tempo depois, em decorrência dos ferimentos, e José Iramir Rodrigues, que se recuperou e viveu por mais 40 anos. Confira a história completa nesta reportagem.

Funcionário processa loja por não receber parabéns no aniversário

Fato de que os colegas não cantaram "parabéns para você" foi um dos motivos para ingresso na Justiça. Duncan Kidd / Unsplash/Divulgação

Um caso curioso na Justiça: o trabalhador relatou assédio moral e tratamento discriminatório ao alegar, entre outros fatos, que os colegas não cantaram Parabéns Para Você no dia do seu aniversário. O processo tramita em segunda instância. Veja os detalhes nesta reportagem.

Jovem sem braços e pernas inspira milhões com palestras pelo Brasil

Tiago Linck nasceu com síndrome rara. Reprodução RBS TV / Divulgação

Hoje com 18 anos, Tiago Linck nasceu com Tetra-amelia, uma síndrome genética rara que o fez vir ao mundo sem braços e pernas, tendo apenas um pé com quatro dedos. Mas, longe de ser uma história triste, sua trajetória se tornou fonte de inspiração para milhares de pessoas em todo o Brasil. Leia neste link.