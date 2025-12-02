Geral

Cresce demanda por síndicos profissionais e cursos para gestão de condomínios

Tendência é de crescimento de até 30% no setor nos próximos cinco anos. Remuneração pode chegar a R$ 5 mil por prédio

Guilherme Canal

