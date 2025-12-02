Cresce demanda por síndicos profissionais e cursos para gestão de condomínios

Dois em cada dez condomínios já contam com síndicos profissionais. Reprodução RBS TV / Divulgação

O trabalho dos síndicos é essencial para a gestão dos condomínios mas a função tem cada vez menos adesão de moradores, o que impulsiona a procura por síndicos profissionais e cursos de formação. Esta é ainda uma alternativa para quem busca renda extra ou quer apostar em uma nova profissão.

Depois de se aposentar do serviço público, Roberto Basso aceitou ser síndico do prédio onde mora, no centro de Passo Fundo. Ele usa a experiência adquirida para administrar um orçamento mensal de R$ 45 mil e quase 200 moradores.

— Via a necessidade que o condomínio tinha, precisava de alguém que puxasse a frente. Eu não tinha experiência nenhuma como síndico. A gente tem que ter um controle financeiro de tudo e manter a manutenção periódica para evitar problemas maiores e custos maiores — contou sobre o desafio.

Roberto é um síndico orgânico, aquele que mora no prédio que administra. Essa modalidade ainda é a mais comum, mas vem diminuindo.

Pesquisas indicam que 80% dos condomínios têm síndicos moradores, mas há dez anos eram 94%. Dois em cada dez condomínios já contam com síndicos profissionais e a tendência é de crescimento entre 25% e 30% nos próximos cinco anos.

— Eu sou síndico 24 horas por dia. Além da gestão financeira, é preciso manter a harmonização das pessoas e solucionar problemas — disse Roberto Basso.

Síndico profissional

A complexidade na gestão dos prédios impulsiona cursos para formação de síndicos profissionais. As aulas abordam temas como obrigações legais (seguro, prevenção a incêndios, segurança), papel do síndico, comunicação e até psicologia.

— Esse é um mercado novo. Depois da pandemia, intensificou. O síndico morador não tem mais tempo para exercer a atividade, então o profissional vem crescendo muito — afirmou o administrador de condomínios, César Mühl.

O síndico orgânico nem sempre é remunerado. Quando é, o valor não compensa a carga de exigência. Já o síndico profissional recebe, em média, R$ 2.500 por prédio, podendo chegar a R$ 5 mil, dependendo da experiência e do porte do condomínio.

Carlos Giugno atua há seis anos como síndico profissional e administra oito condomínios:

— É uma boa oportunidade para quem gosta e tem relacionamento interpessoal, que é muito importante para desempenhar esse trabalho.

Além da gestão, síndicos lidam com novas demandas, como portaria automatizada e serviços terceirizados. Para quem deseja atuar na área, é preciso mais do que tempo livre.

— O síndico tem que ser responsável, idôneo, organizado e entender um pouco de administração, porque o condomínio não deixa de ser uma empresa que precisa ser bem gerenciada — resumiu César Mühl.

