Cometas raros e chuva de meteoros: relembre os fenômenos registrados no céu de Passo Fundo em 2025

Cometa G3 ATLAS cruzou o céu de Passo Fundo em 20 de janeiro. Observatório Astronômico Araucária / Divulgação

O céu de Passo Fundo ofereceu espetáculos únicos ao longo de 2025, com a passagem de diferentes fenômenos astronômicos.

Cometas visíveis a olho nu, chuvas de meteoros intensas e eclipses lunares estiveram entre os eventos que despertaram a curiosidade de quem observou o céu do norte gaúcho.

Em parceria com o Observatório Astronômico Araucária, a reportagem de GZH Passo Fundo elencou os 10 principais fenômenos que marcaram o ano na região. Confira a seguir.

Cometas raros

O ano de 2025 foi marcado por uma sequência incomum de cometas visíveis no céu de Passo Fundo. Em 20 de janeiro, o cometa G3 ATLAS abriu o calendário com um aumento significativo de brilho e uma cauda bem definida, possibilitando registros detalhados.

Já em 17 de setembro, o cometa SWAN chamou a atenção pela coloração esverdeada, causada pela ionização de gases liberados pelo objeto. A sequência de cometas se completou em 3 de novembro, com a observação do cometa C/2025 Lemmon.

Chuva de meteoros e alta velocidade

A Líridas foi a primeira chuva de meteoros de 2025, registrada em 22 de abril. Embora não esteja entre as mais intensas do calendário astronômico, o fenômeno é conhecido por seus meteoros rápidos e brilhantes, captados durante a madrugada.

Além das chuvas regulares, um meteoro solitário chamou a atenção em 16 de maio: o objeto cruzou o céu a cerca de 129 mil quilômetros por hora. Sua elevada velocidade e brilho intenso indicavam um fragmento pequeno, que liberou grande energia ao entrar na atmosfera.

O ano astronômico encerrou com a chuva de meteoros Geminídeas, em 13 de dezembro, considerada histórica na região. Centenas de meteoros foram contabilizados em poucas horas, tornando o fenômeno um dos grandes destaques do ano.

Lua foi protagonista

A lua também foi protagonista de momentos especiais. Na madrugada de 3 de março, um eclipse lunar total foi visível em Passo Fundo. Durante o fenômeno, o satélite adquiriu a coloração avermelhada típica da chamada “Lua de Sangue”.

Outro evento menos conhecido ocorreu em 12 de junho: a chamada parada lunar. O episódio aconteceu quando a lua atingiu sua posição mais extrema no céu em relação ao horizonte e esteve ligado a um ciclo de 18,6 anos do movimento lunar, sendo raramente percebido pelo público.

Intervenções humanas

Nem todos os fenômenos observados no ano tiveram origem exclusivamente astronômica. Em 3 de novembro, uma pluma luminosa chamou a atenção no céu de Passo Fundo. O efeito visual foi causado pela liberação de combustível de um foguete chinês em alta atmosfera, criando uma formação incomum, frequentemente confundida com outros fenômenos luminosos.

Já em 22 de novembro, observadores registraram sprites vermelhas, fenômenos raros que ocorrem acima de grandes tempestades. Diferentemente dos relâmpagos comuns, essas descargas elétricas se formam entre 50 e 90 quilômetros de altitude e surgem como estruturas avermelhadas que duram apenas milésimos de segundo.

O que poderá ser visto em 2026?

Para os passo-fundenses apaixonados por fenômenos astronômicos, já é possível marcar no calendário algumas datas importantes em 2026. No dia 3 de março, um eclipse lunar total vai proporcionar um espetáculo noturno.

Conforme o Observatório Astronômico Araucária, chuvas de meteoros e a passagem de cometas imprevisíveis também estão entre as possibilidades do próximo ano.

Um destaque será o contraste entre os planetas Vênus, Marte e Saturno, que estarão em posições favoráveis para observação com binóculos ou telescópios, complementando a programação de eventos visíveis a olho nu para quem acompanha o céu.

