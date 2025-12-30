Comércio estará fechado no feriadão de Ano Novo? Veja o que funciona em Passo Fundo nos próximos dias

Lauro Alves / Agencia RBS

Passo Fundo terá horários diferenciados no feriadão de Ano Novo. O comércio, por exemplo, opera em horário reduzido na quarta (31) e fica fechado na quinta-feira (1º). Só retoma a programação normal na sexta (2).

Nos supermercados, a maioria abre até as 19h no dia 31, mas fecha em 1º de janeiro. Quem precisar ir às compras deve aproveitar a terça (30), quando os estabelecimentos comerciais funcionam normalmente.

Os bancos só abrem novamente na próxima sexta (2). Dessa forma, contas com vencimento no dia 1º podem ser pagas no próximo dia útil, sem acréscimo.

As lotéricas, por sua vez, ficam abertas no dia 31 até as 18h — a última oportunidade para fazer as apostas na Mega da Virada, que neste ano acumulou R$ 1 bilhão. Veja a lista completa abaixo:

O que funciona em Passo Fundo no feriado de Ano Novo

Comércio

horário reduzido ou fechados na quarta (31)

fechado na quinta (1º)

volta ao normal na sexta (2).

Supermercados

maioria abre até as 19h no dia 31

fechados em 1º de janeiro

Shoppings

Bella Città Shopping : maioria das lojas, incluindo o Comercial Zaffari, funciona até as 18h na quarta (31). Na quinta (1º), a praça de alimentação abre das 16h às 22h de modo facultativo.

: maioria das lojas, incluindo o Comercial Zaffari, funciona até as 18h na quarta (31). Na quinta (1º), a praça de alimentação abre das 16h às 22h de modo facultativo. Passo Fundo Shopping : no dia 31, alimentação, lojas e lazer abrem das 10h às 18h e Comercial Zaffari das 9h às 19h. Na quinta-feira (1º), o shopping abre das 16h às 22h

: no dia 31, alimentação, lojas e lazer abrem das 10h às 18h e Comercial Zaffari das 9h às 19h. Na quinta-feira (1º), o shopping abre das 16h às 22h Bourbon Shopping: na quarta-feira (31), lojas, quiosques e alimentação abrem das 10h às 18h, e o hipermercado Zaffari fica aberto até as 19h. Na quinta-feira (1º) estará fechado.

Transporte coletivo

Coleurb : no dia 31, todas as linhas circulam até as 21h. No dia 1º, opera com horários de feriados

: no dia 31, todas as linhas circulam até as 21h. No dia 1º, opera com horários de feriados Codepas: no dia 31, segue normalmente até as 22h. No dia 1º, opera com horários de domingo.

Serviços de saúde

Na quarta-feira (31), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e as unidades de saúde funcionarão em turno único, das 8h às 14h. A exceção é o Cais Petrópolis, que atenderá das 8h às 20h, além do Samu e do Hospital Dia da Criança (HDC), que mantêm atendimento 24 horas.

Na quinta-feira (1º), as unidades de saúde estarão fechadas, com exceção do Cais Petrópolis, que seguirá atendendo das 8h às 20h, e dos serviços de urgência e emergência — Samu e HDC, que continuam com funcionamento 24 horas.

Os serviços de saúde retornam ao horário normal de funcionamento na sexta (2).

Coleta de lixo

31 de dezembro : coleta de lixo dos contêineres ocorre normalmente

: coleta de lixo dos contêineres ocorre normalmente 1º de janeiro: não haverá coleta de lixo dos contêineres.

Estacionamento rotativo

31 de dezembro : funciona sem alterações

: funciona sem alterações 1º de janeiro: não haverá cobrança.

Serviços retornam ao funcionamento normal na sexta (2).

Bancos e lotéricas

Bancos : fechados nos dias 31 e 1º. Expediente volta ao normal na próxima sexta (2)

: fechados nos dias 31 e 1º. Expediente volta ao normal na próxima sexta (2) Lotéricas: abertas no dia 31 até as 18h.

Ponto facultativo para os servidores municipais

31 de dezembro : atendimento ao público ocorrerá em turno único, das 8h às 14h

: atendimento ao público ocorrerá em turno único, das 8h às 14h 1º de janeiro : turno único

: turno único 2 de janeiro: ponto facultativo (conforme escala em cada repartição pública).