Com 20 bens tombados, Passo Fundo adota incentivos para preservar patrimônio histórico cultural

Entre prédios, igrejas, monumentos e espaços públicos, Passo Fundo tem atualmente 20 bens tombados como patrimônio histórico cultural. As estruturas ajudam a contar a história da cidade e a preservar marcos da fundação urbana.
A lista dos bens protegidos inclui o Solar do Glória, Clube Caixeiral Campestre, Museu Histórico Regional, Teatro Múcio de Castro e a Igreja Metodista Central. O último local tombado no município foi o muro e o pátio da Gare, localizados na extensão da Rua General Canabarro até a Rua General Neto, em 2022.
O tombamento não é um processo simples. Segundo a arquiteta e urbanista Marielen Colpani, responsável pelo planejamento urbano e pela área de patrimônio histórico do município, a principal dificuldade está na negociação com os proprietários.
— Imagina que você é dono de um terreno maravilhoso e tem um prédio que você não dá muito atenção. Você vai querer quebrar e construir algo novo. Mas, para o município, é importante ter aquele prédio ou monumento histórico, que tem toda uma história e faz parte da vivência da cidade — explica
Incentivos municipais
Para evitar que a preservação gere ônus financeiro aos proprietários, Passo Fundo adotou um decreto que possibilita a venda de índices construtivos. Na prática, o dono do imóvel tombado pode vender o potencial construtivo que não pode utilizar no próprio terreno para construtoras, por exemplo.
— Vamos supor que um determinado bem tem 2 mil metros quadrados. O proprietário pode vender 500 metros quadrados para uma construtora e o restante para outra, como preferir. Quando esta construtora vai construir um prédio em uma área que só pode sete andares, por exemplo, ela vai conseguir subir mais, porque tem esses índices que comprou do prédio histórico, então consegue incrementar mais andares — conta a arquiteta.
A venda fica registrada na matrícula do imóvel. Para ter autorização, o prédio precisa estar em boas condições físicas, mantendo as características que motivaram o tombamento.
Outro ponto positivo do tombamento de imóveis é o abono fiscal. Imóveis tombados são isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).
O (quase) centenário Solar do Glória
Entre os bens tombados de Passo Fundo, o Solar do Glória ocupa um lugar de destaque pela sua história e pelo vínculo afetivo que mantém com a atual proprietária, Marcolina Torres Ataíde. A decisão de preservar o edifício construído em 1927 partiu da família.
Quando o imóvel foi adquirido, no fim da década de 1990, a estrutura estava bastante deteriorada:
— No começo, não imaginávamos que fosse possível recuperar o prédio. Ele estava muito comprometido, e a gente não tinha a intenção de tombar.
Com o apoio de profissionais especializados e a descoberta da relevância histórica do Solar, a família optou pela restauração. A fachada foi mantida e reconstruída a partir de registros antigos, enquanto o interior ganhou soluções contemporâneas que permitiram novos usos do espaço.
— A gente precisava respeitar a história, mas também fazer com que o prédio tivesse vida e sustentabilidade. Hoje, ele é um espaço que funciona, gera renda e continua contando a história da cidade — afirma Marcolina.
Tombado oficialmente em 2014, o Solar do Glória passou recentemente a contar com iluminação permanente na fachada. Para a proprietária, a preservação vai além da arquitetura.
— Tem muita gente que tem muita lembrança não só na cabeça, mas no coração também. Isso é muito gratificante, porque o que a gente leva dessa vida são as recordações boas.
Confira a seguir a lista de bens tombados em Passo Fundo e suas curiosidades:
Museu Histórico Regional, Academia Passo-Fundense de Letras e Teatro Municipal Múcio de Castro (espaço público)
- Endereço: Avenida Brasil Oeste, nº 758
- Data de tombamento: Lei nº 2608 de 25/09/1990
- Proprietário atual do bem: Município de Passo Fundo
- Uso atual: Museu, Academia de Letras e Teatro
Prédio da Estação Ferroviária — Gare (espaço público)
- Endereço: Avenida Sete de Setembro — Parque da Gare
- Data de tombamento: Lei nº 2671 de 28/08/1991
- Proprietário atual do bem: Município de Passo Fundo
- Uso atual: Espaço Gastronômico da Gare
Escola Municipal Padre Vieira (espaço público)
- Endereço: Comunidade Nossa Senhora da Paz — Distrito São Roque
- Data de tombamento: Lei nº 2535 de 06/10/1989
- Proprietário atual do bem: Município de Passo Fundo
- Uso atual: Atualmente sem uso
Bebedouro (monumento)
- Endereço: Esquina das ruas Bento Gonçalves e General Neto
- Data de tombamento: Lei nº 3043 de 13/09/1995
- Proprietário atual do bem: Município de Passo Fundo
- Uso atual: Monumento
Igreja Nossa Senhora da Conceição (espaço privado)
- Endereço: Rua Uruguai, nº 1717
- Data de tombamento: Decreto n° 231/2006
- Proprietário atual do bem: Mitra Diocesana
- Uso atual: Igreja
Quartel do Exército — Muro e Guarita (espaço privado)
- Endereço: Rua Teixeira Soares
- Data de tombamento: Decreto n° 229/06
- Proprietário atual do bem: Universidade Federal da Fronteira Sul
- Uso atual: Institucional
Escola Protásio Alves (espaço privado)
- Endereço: Avenida Brasil
- Data de tombamento: Decreto n° 228/2006
- Proprietário atual do bem: Estado do Rio Grande do Sul
- Uso atual: Escola
Solar do Glória (espaço privado)
- Endereço: Rua Bento Gonçalves, nº 219
- Data de tombamento: Decreto n° 122/2014
- Proprietário atual do bem: Danilo Tatim
- Uso atual: Comercial
Prédio do Banco Itaú (espaço privado)
- Endereço: Rua Bento Gonçalves, nº 518
- Data de tombamento: Lei n° 2955 de 11/07/1994
- Proprietário atual do bem: Banco Itaú S/A
- Uso atual: Agência do Banco Itaú
Capela de São Miguel (espaço privado)
- Endereço: Distrito Pulador
- Data de tombamento: Lei n° 2696/91 de 25/10/1991
- Proprietário atual do bem: Diocese de Passo Fundo
- Uso atual: Capela
Prédio Texas do Instituto Educacional (espaço privado)
- Endereço: Avenida Brasil Oeste, nº 1623
- Data de tombamento: Lei n° 2937 de 27/04/1994
- Proprietário atual do bem: Instituto Educacional
- Uso atual: Escola
Clube Caixeiral Campestre (espaço privado)
- Endereço: Rua Bento Gonçalves, nº 568
- Data de tombamento: Lei n° 55 de 31/05/2021
- Proprietário atual do bem: ECB Group
- Uso atual: Sede Social de Eventos
Ruína (monumento)
- Endereço: Avenida Sete de Setembro, no Parque da Gare
- Data de tombamento: Decreto n° 234/2006
- Proprietário atual do bem: Município de Passo Fundo
- Uso atual: Monumento
Caixa D'Água (monumento)
- Endereço: Avenida Sete de Setembro, no Parque da Gare
- Data de tombamento: Decreto n° 227/2006
- Proprietário atual do bem: Município de Passo Fundo
- Uso atual: Monumento
Túmulo de Fagundes dos Reis (monumento)
- Endereço: BR-285
- Data de tombamento: Lei n° 7481/1957
- Proprietário atual do bem: Município de Passo Fundo
- Uso atual: Monumento
Pátio e Muro da Gare (monumento)
- Endereço: Rua General Canabarro, nº 113
- Data de tombamento: Decreto n° 111/2022
- Proprietário atual do bem: Município de Passo Fundo
- Uso atual: Monumento
Igreja Metodista Central de Passo Fundo (espaço privado)
- Endereço: Avenida Brasil, nº 268
- Data de tombamento: Lei n° 2906 de 19/11/1993
- Proprietário atual do bem: Comunidade Metodista
- Uso atual: Igreja
Companhia Cervejaria Brahma (espaço privado)
- Endereço: Rua Uruguai
- Data de tombamento: Lei n° 3275 de 16/12/1997
- Proprietário atual do bem: Escola Garra
- Uso atual: Faculdade Anhanguera
Silo e Moinho (espaços privados)
Silo:
- Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 496
- Data de tombamento: Decreto n° 236/2006
- Proprietário atual do bem: Aliança Empresarial
- Uso atual: Casa de Inovação
Moinho:
- Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 399
- Data de tombamento: Decreto n° 233/2006
- Proprietário atual do bem: Particular
- Uso atual: Casa Noturna
