Geral

Legado
Notícia

Com 20 bens tombados, Passo Fundo adota incentivos para preservar patrimônio histórico cultural

Município concede isenção de IPTU e permite venda de índices construtivos aos proprietários dos imóveis. Lista de tombamentos inclui monumentos, igrejas e escolas

Tatiana Tramontina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS