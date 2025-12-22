Com 20 bens tombados, Passo Fundo adota incentivos para preservar patrimônio histórico cultural

Tombamentos ajudam a contar a história da cidade. Instituto Histórico de Passo Fundo / Divulgação

Entre prédios, igrejas, monumentos e espaços públicos, Passo Fundo tem atualmente 20 bens tombados como patrimônio histórico cultural. As estruturas ajudam a contar a história da cidade e a preservar marcos da fundação urbana.

A lista dos bens protegidos inclui o Solar do Glória, Clube Caixeiral Campestre, Museu Histórico Regional, Teatro Múcio de Castro e a Igreja Metodista Central. O último local tombado no município foi o muro e o pátio da Gare, localizados na extensão da Rua General Canabarro até a Rua General Neto, em 2022.

Leia Mais Patrimônio histórico de Passo Fundo, Brizoleta da década de 1950 será restaurada

O tombamento não é um processo simples. Segundo a arquiteta e urbanista Marielen Colpani, responsável pelo planejamento urbano e pela área de patrimônio histórico do município, a principal dificuldade está na negociação com os proprietários.

— Imagina que você é dono de um terreno maravilhoso e tem um prédio que você não dá muito atenção. Você vai querer quebrar e construir algo novo. Mas, para o município, é importante ter aquele prédio ou monumento histórico, que tem toda uma história e faz parte da vivência da cidade — explica

Incentivos municipais

Para evitar que a preservação gere ônus financeiro aos proprietários, Passo Fundo adotou um decreto que possibilita a venda de índices construtivos. Na prática, o dono do imóvel tombado pode vender o potencial construtivo que não pode utilizar no próprio terreno para construtoras, por exemplo.

— Vamos supor que um determinado bem tem 2 mil metros quadrados. O proprietário pode vender 500 metros quadrados para uma construtora e o restante para outra, como preferir. Quando esta construtora vai construir um prédio em uma área que só pode sete andares, por exemplo, ela vai conseguir subir mais, porque tem esses índices que comprou do prédio histórico, então consegue incrementar mais andares — conta a arquiteta.

A venda fica registrada na matrícula do imóvel. Para ter autorização, o prédio precisa estar em boas condições físicas, mantendo as características que motivaram o tombamento.

Outro ponto positivo do tombamento de imóveis é o abono fiscal. Imóveis tombados são isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

O (quase) centenário Solar do Glória

Entre os bens tombados de Passo Fundo, o Solar do Glória ocupa um lugar de destaque pela sua história e pelo vínculo afetivo que mantém com a atual proprietária, Marcolina Torres Ataíde. A decisão de preservar o edifício construído em 1927 partiu da família.

Quando o imóvel foi adquirido, no fim da década de 1990, a estrutura estava bastante deteriorada:

— No começo, não imaginávamos que fosse possível recuperar o prédio. Ele estava muito comprometido, e a gente não tinha a intenção de tombar.

Com o apoio de profissionais especializados e a descoberta da relevância histórica do Solar, a família optou pela restauração. A fachada foi mantida e reconstruída a partir de registros antigos, enquanto o interior ganhou soluções contemporâneas que permitiram novos usos do espaço.

— A gente precisava respeitar a história, mas também fazer com que o prédio tivesse vida e sustentabilidade. Hoje, ele é um espaço que funciona, gera renda e continua contando a história da cidade — afirma Marcolina.

Tombado oficialmente em 2014, o Solar do Glória passou recentemente a contar com iluminação permanente na fachada. Para a proprietária, a preservação vai além da arquitetura.

— Tem muita gente que tem muita lembrança não só na cabeça, mas no coração também. Isso é muito gratificante, porque o que a gente leva dessa vida são as recordações boas.

Confira a seguir a lista de bens tombados em Passo Fundo e suas curiosidades:

Museu Histórico Regional, Academia Passo-Fundense de Letras e Teatro Municipal Múcio de Castro (espaço público)

Endereço: Avenida Brasil Oeste, nº 758

Avenida Brasil Oeste, nº 758 Data de tombamento: Lei nº 2608 de 25/09/1990

Lei nº 2608 de 25/09/1990 Proprietário atual do bem: Município de Passo Fundo

Município de Passo Fundo Uso atual: Museu, Academia de Letras e Teatro

Prédio da Estação Ferroviária — Gare (espaço público)

Endereço: Avenida Sete de Setembro — Parque da Gare

Avenida Sete de Setembro — Parque da Gare Data de tombamento: Lei nº 2671 de 28/08/1991

Lei nº 2671 de 28/08/1991 Proprietário atual do bem: Município de Passo Fundo

Município de Passo Fundo Uso atual: Espaço Gastronômico da Gare

Escola Municipal Padre Vieira (espaço público)

Endereço: Comunidade Nossa Senhora da Paz — Distrito São Roque

Comunidade Nossa Senhora da Paz — Distrito São Roque Data de tombamento: Lei nº 2535 de 06/10/1989

Lei nº 2535 de 06/10/1989 Proprietário atual do bem: Município de Passo Fundo

Município de Passo Fundo Uso atual: Atualmente sem uso

Bebedouro (monumento)

Endereço: Esquina das ruas Bento Gonçalves e General Neto

Esquina das ruas Bento Gonçalves e General Neto Data de tombamento: Lei nº 3043 de 13/09/1995

Lei nº 3043 de 13/09/1995 Proprietário atual do bem: Município de Passo Fundo

Município de Passo Fundo Uso atual: Monumento

Igreja Nossa Senhora da Conceição (espaço privado)

Endereço: Rua Uruguai, nº 1717

Rua Uruguai, nº 1717 Data de tombamento: Decreto n° 231/2006

Decreto n° 231/2006 Proprietário atual do bem: Mitra Diocesana

Mitra Diocesana Uso atual: Igreja

Quartel do Exército — Muro e Guarita (espaço privado)

Endereço: Rua Teixeira Soares

Rua Teixeira Soares Data de tombamento: Decreto n° 229/06

Decreto n° 229/06 Proprietário atual do bem: Universidade Federal da Fronteira Sul

Universidade Federal da Fronteira Sul Uso atual: Institucional

Escola Protásio Alves (espaço privado)

Endereço: Avenida Brasil

Avenida Brasil Data de tombamento: Decreto n° 228/2006

Decreto n° 228/2006 Proprietário atual do bem: Estado do Rio Grande do Sul

Estado do Rio Grande do Sul Uso atual: Escola

Solar do Glória (espaço privado)

Endereço: Rua Bento Gonçalves, nº 219

Rua Bento Gonçalves, nº 219 Data de tombamento: Decreto n° 122/2014

Decreto n° 122/2014 Proprietário atual do bem: Danilo Tatim

Danilo Tatim Uso atual: Comercial

Prédio do Banco Itaú (espaço privado)

Endereço: Rua Bento Gonçalves, nº 518

Rua Bento Gonçalves, nº 518 Data de tombamento: Lei n° 2955 de 11/07/1994

Lei n° 2955 de 11/07/1994 Proprietário atual do bem: Banco Itaú S/A

Banco Itaú S/A Uso atual: Agência do Banco Itaú

Capela de São Miguel (espaço privado)

Endereço: Distrito Pulador

Distrito Pulador Data de tombamento: Lei n° 2696/91 de 25/10/1991

Lei n° 2696/91 de 25/10/1991 Proprietário atual do bem: Diocese de Passo Fundo

Diocese de Passo Fundo Uso atual: Capela

Prédio Texas do Instituto Educacional (espaço privado)

Endereço: Avenida Brasil Oeste, nº 1623

Avenida Brasil Oeste, nº 1623 Data de tombamento: Lei n° 2937 de 27/04/1994

Lei n° 2937 de 27/04/1994 Proprietário atual do bem: Instituto Educacional

Instituto Educacional Uso atual: Escola

Clube Caixeiral Campestre (espaço privado)

Endereço: Rua Bento Gonçalves, nº 568

Rua Bento Gonçalves, nº 568 Data de tombamento: Lei n° 55 de 31/05/2021

Lei n° 55 de 31/05/2021 Proprietário atual do bem: ECB Group

ECB Group Uso atual: Sede Social de Eventos

Ruína (monumento)

Endereço: Avenida Sete de Setembro, no Parque da Gare

Avenida Sete de Setembro, no Parque da Gare Data de tombamento: Decreto n° 234/2006

Decreto n° 234/2006 Proprietário atual do bem: Município de Passo Fundo

Município de Passo Fundo Uso atual: Monumento

Caixa D'Água (monumento)

Endereço: Avenida Sete de Setembro, no Parque da Gare

Avenida Sete de Setembro, no Parque da Gare Data de tombamento: Decreto n° 227/2006

Decreto n° 227/2006 Proprietário atual do bem: Município de Passo Fundo

Município de Passo Fundo Uso atual: Monumento

Túmulo de Fagundes dos Reis (monumento)

Endereço: BR-285

BR-285 Data de tombamento: Lei n° 7481/1957

Lei n° 7481/1957 Proprietário atual do bem: Município de Passo Fundo

Município de Passo Fundo Uso atual: Monumento

Pátio e Muro da Gare (monumento)

Endereço: Rua General Canabarro, nº 113

Rua General Canabarro, nº 113 Data de tombamento: Decreto n° 111/2022

Decreto n° 111/2022 Proprietário atual do bem: Município de Passo Fundo

Município de Passo Fundo Uso atual: Monumento

Igreja Metodista Central de Passo Fundo (espaço privado)

Endereço: Avenida Brasil, nº 268

Avenida Brasil, nº 268 Data de tombamento: Lei n° 2906 de 19/11/1993

Lei n° 2906 de 19/11/1993 Proprietário atual do bem: Comunidade Metodista

Comunidade Metodista Uso atual: Igreja

Companhia Cervejaria Brahma (espaço privado)

Endereço: Rua Uruguai

Rua Uruguai Data de tombamento: Lei n° 3275 de 16/12/1997

Lei n° 3275 de 16/12/1997 Proprietário atual do bem: Escola Garra

Escola Garra Uso atual: Faculdade Anhanguera

Silo e Moinho (espaços privados)

Silo:

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 496

Avenida Sete de Setembro, nº 496 Data de tombamento: Decreto n° 236/2006

Decreto n° 236/2006 Proprietário atual do bem: Aliança Empresarial

Aliança Empresarial Uso atual: Casa de Inovação

Moinho:

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 399

Avenida Sete de Setembro, nº 399 Data de tombamento: Decreto n° 233/2006

Decreto n° 233/2006 Proprietário atual do bem: Particular

Particular Uso atual: Casa Noturna