Geral

Noroeste do RS
Notícia

Chuva causa estragos em Frederico Westphalen e Sananduva

Em cerca de 40 minutos, choveu aproximadamente 100 milímetros na área urbana de Frederico Westphalen, segundo a Defesa Civil

Tatiana Tramontina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS