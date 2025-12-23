Chuva causa estragos em Frederico Westphalen e Sananduva

Segundo a Defesa Civil, o volume de chuvas chegou a cerca de 100 milímetros em alguns pontos do município em um curto intervalo de tempo. Prefeitura de Frederico Westphalen / Divulgação

Uma chuva torrencial registrada na tarde desta segunda-feira (22) causou alagamentos na área urbana de Frederico Westphalen, no norte do Estado.

Segundo a Defesa Civil, o volume de chuvas chegou a cerca de 100 milímetros em alguns pontos do município em um curto intervalo de tempo. A chuva teve início por volta das 16h e durou aproximadamente 40min.

De acordo com a capitã Bárbara Dilly, responsável pela 7ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (Crepdec), que atende 60 municípios do Alto Uruguai, apesar dos estragos, não há registros de feridos, desabrigados ou desalojados.

— Logo que parou de chover, as equipes da prefeitura e Defesa Civil municipal começaram a desobstrução de bueiros e o trabalho com máquinas — afirma.

O muro de uma residência desabou em razão da força da chuva, mas ninguém ficou ferido. Conforme a capitã, os danos materiais ainda estão sendo levantados e dados mais detalhados devem ser divulgados na terça-feira (22).

O impacto foi concentrado na área urbana, sem relatos de grandes volumes de chuva.

O município de Sananduva também registrou alagamentos na tarde desta segunda-feira (22). Conforme a Defesa Civil municipal, choveu 50 milímetros em 20 minutos. A chuva iniciou por volta das 15h.

Entre os danos estão dois alagamentos de lojas no centro da cidade e uma queda de árvore no telhado de uma residência.