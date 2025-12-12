Cavalgada do Bem percorre 25 cidades do norte do RS para arrecadar alimentos; veja os locais

Cavaleiros integrantes de grupos tradicionalistas do norte do Estado vão percorrer 25 cidades da região neste sábado (13), durante mais uma Cavalgada do Bem. A ação vai arrecadar alimentos a serem destinados a entidades beneficentes atendidas pela campanha Natal do Bem, uma parceria do Banco de Alimentos com o Grupo RBS.
Membros do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) vão percorrer os municípios a cavalo, recolhendo as doações pelos bairros. A ação deve acontecer simultaneamente das 9h ao meio-dia (veja abaixo a lista de cidades).
A comunidade é convidada a doar alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, massa, farinha, açúcar e sal. Todos os quilos arrecadados pelos cavaleiros serão repassados a entidades assistenciais.
As Cavalgadas do Bem são uma iniciativa da RBS TV e da Rede Banco de Alimentos RS, liderada por Giovani Grizotti, o Repórter Farroupilha. Esta é a sétima edição, que já conta com 178 grupos inscritos, de 111 cidades gaúchas. A cobertura completa dos eventos pode ser conferida no Jornal do Almoço deste sábado, a partir das 11h35min.
Cavalgada do Bem na Região Norte
- Campo Novo
- Carazinho
- Casca
- Chiapetta
- Ciríaco
- Cruz Alta
- Eugênio de Castro
- Fontoura Xavier
- Getúlio Vargas
- Humaitá
- Inhacorá
- Itatiba do Sul
- Lagoa Vermelha
- Marau
- Panambi
- Passo Fundo
- Quinze de Novembro
- Sananduva
- Santa Rosa
- Santo Augusto
- São José do Ouro
- São Luiz Gonzaga
- São Martinho
- Sertão
- Três Passos
