Cavalgada do Bem percorre 25 cidades do norte do RS para arrecadar alimentos; veja os locais

Ação acontece simultaneamente em todo o Estado. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Cavaleiros integrantes de grupos tradicionalistas do norte do Estado vão percorrer 25 cidades da região neste sábado (13), durante mais uma Cavalgada do Bem. A ação vai arrecadar alimentos a serem destinados a entidades beneficentes atendidas pela campanha Natal do Bem, uma parceria do Banco de Alimentos com o Grupo RBS.

Membros do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) vão percorrer os municípios a cavalo, recolhendo as doações pelos bairros. A ação deve acontecer simultaneamente das 9h ao meio-dia (veja abaixo a lista de cidades).

A comunidade é convidada a doar alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, massa, farinha, açúcar e sal. Todos os quilos arrecadados pelos cavaleiros serão repassados a entidades assistenciais.

As Cavalgadas do Bem são uma iniciativa da RBS TV e da Rede Banco de Alimentos RS, liderada por Giovani Grizotti, o Repórter Farroupilha. Esta é a sétima edição, que já conta com 178 grupos inscritos, de 111 cidades gaúchas. A cobertura completa dos eventos pode ser conferida no Jornal do Almoço deste sábado, a partir das 11h35min.

Cavalgada do Bem na Região Norte

Campo Novo

Carazinho

Casca

Chiapetta

Ciríaco

Cruz Alta

Eugênio de Castro

Fontoura Xavier

Getúlio Vargas

Humaitá

Inhacorá

Itatiba do Sul

Lagoa Vermelha

Marau

Panambi

Passo Fundo

Quinze de Novembro

Sananduva

Santa Rosa

Santo Augusto

São José do Ouro

São Luiz Gonzaga

São Martinho

Sertão

Três Passos