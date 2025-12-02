Caravana da Coca-Cola encanta Passo Fundo com caminhões temáticos; saiba quais serão as próximas cidades a receber a atração no RS

Casal Mamãe e Papai Noel participam da atração. Tatiana Tramontina / Agência RBS

A magia do Natal tomou conta das ruas de Passo Fundo no início da noite desta segunda-feira (1º), quando a Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil cruzou a cidade com cinco caminhões iluminados. Neste ano, a atração deve passar por 93 municípios de sete Estados brasileiros.

Com saída às 18h30min em frente ao Stock Center, no bairro Petrópolis, famílias se reuniram no estacionamento do mercado para tirar fotos e acompanhar o início da jornada da atração no município.

Os veículos são decorados com diferentes temas: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração de Natal. O casal Noel, a bailarina que dança ao vivo em um dos caminhões e as projeções multicoloridas também fazem parte do espetáculo.

A moradora do bairro Parque Farroupilha Mislene Vivian, assistiu à caravana ao lado do filho Arthur, de seis anos.

— Desde a primeira vez que veio (para a cidade), eu trago ele. Eu me arrepio. A gente passa o Natal em família, montamos o pinheirinho, fazemos amigo secreto e a ceia. Eu fui criada assim e quero transmitir essa tradição para ele também — relata.

A caravana também movimentou visitantes de outras cidades. De Espumoso, o casal Márcia e Renato Schneider viajou especialmente para ver o desfile em Passo Fundo.

— Era meu sonho ver. Eu amo o Natal. Meu esposo tirou férias e viemos para Passo Fundo só para ver a caravana. Trabalhei por muito anos montando cestas de Natal — conta Márcia.

— Será que não dá para a gente entrar no caminhão e andar junto? (risos) — complementa Renato.

Evento ampliado e inclusivo

Com duas comitivas simultâneas, a Caravana de Natal da Coca-Cola 2025 vai impactar mais de 63 milhões de pessoas no Brasil ao longo de pouco mais de um mês. Neste ano, a rota foi ampliada e ganhou dez cidades a mais do que em 2024.

Outra novidade é a oferta de audiodescrição por meio deste link, tornando a experiência mais acessível.

— A expectativa pela passagem dos caminhões da Coca-Cola, a proximidade com o público e o alcance que temos ao percorrer tantos locais formam uma experiência inconfundível, que só a Caravana de Natal consegue proporcionar. Neste ano aumentamos o número de cidades no roteiro e vamos compartilhar momentos mágicos com ainda mais pessoas — afirma Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Os caminhões utilizados são modelos Volkswagen Meteor 29.530, os maiores da fabricante. Eles fazem parte da parceria entre a empresa e a Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Sustentabilidade na rota

Além do espetáculo visual, o evento mantém foco na sustentabilidade. As emissões das duas caravanas serão compensadas em cerca de 124 toneladas de dióxido de carbono (CO2) através do projeto CarbonFair. A iniciativa rende ao evento o selo de Evento Neutro, concedido pela Eccaplan — empresa especializada em soluções ambientais.

— A sustentabilidade está presente em tudo o que fazemos, e no Natal não poderia ser diferente. Nesta edição, compensaremos o equivalente a mais de 740 árvores em créditos de carbono, transformando a caravana em um evento com emissões neutralizadas e reafirmando nosso compromisso com o meio ambiente — destaca Fabiana Taislam, head de ESG e Comunicação Externa da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Depois de Passo Fundo, a caravana segue viagem pelo Rio Grande do Sul, passando por Lajeado, Estrela, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Bagé, Pelotas, Rio Grande e Região Metropolitana ao longo da próxima semana. Confira a programação abaixo: