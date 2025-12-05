Campanha Natal do Bem arrecada alimentos em Passo Fundo neste sábado; veja a programação 

Iniciativa mobiliza a comunidade gaúcha a doar alimentos para quem mais precisa. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A campanha Natal do Bem, da RBS TV, terá Dia D de arrecadação neste sábado (6) em Passo Fundo. O movimento é realizado há 11 anos e tem parceria com a Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul.

A iniciativa mobiliza a comunidade gaúcha a doar alimentos para quem mais precisa. Em Passo Fundo, o Dia D espera arrecadar alimentos não perecíveis que, depois, serão entregues a famílias em vulnerabilidade social.

Neste sábado, o movimento começa às 9h e segue até as 18h, no espaço junto à Estação Gastronômica da Gare, ao lado do Altar da Pátria. Estarão presentes voluntários do Lions Clube, que apoiam a mobilização.

No ano passado, o Natal do Bem arrecadou 1,2 mil toneladas de alimentos, que beneficiaram mais de 66 mil famílias em todo o Estado. Desde a sua criação, em 2015, o projeto já destinou mais de 6,18 mil toneladas de mantimentos a famílias em situação de vulnerabilidade.

Como parte da iniciativa, no dia 13 de dezembro será realizada a 7ª edição das Cavalgadas do Bem, a partir das 8h, em diversas cidades do Rio Grande do Sul. A ação social do tradicionalismo gaúcho mobiliza CTGs e piquetes que percorrem o Estado coletando donativos para o Banco de Alimentos do RS, com a participação de grupos de cavaleiros.

O movimento Natal do Bem é segue em todo o RS até 6 de janeiro.

Serviço

O que : Dia D de arrecadação de alimentos da campanha Natal do Bem em Passo Fundo

: Dia D de arrecadação de alimentos da campanha Natal do Bem em Passo Fundo Quando : sábado, 6 de dezembro

: sábado, 6 de dezembro Horário : das 9h às 18h

: das 9h às 18h Onde : na Gare Estação Gastronômica, ao lado do Altar da Pátria (Avenida Sete de Setembro)

: na Gare Estação Gastronômica, ao lado do Altar da Pátria (Avenida Sete de Setembro) O que doar: alimentos não perecíveis.

Também é possível doar de forma virtual, pelo pix campanha@bancodealimentosrs.org.br, ou por meio do site Doe Alimentos.

Na página, os interessados podem montar e doar uma cesta com itens e quantidades à escolha do doador. Ao optar por contribuir pelo site, é possível deixar uma mensagem de Natal para quem receber a doação.

Ao longo da campanha, as mensagens selecionadas serão divulgadas no Jornal do Almoço, valorizando a solidariedade dos telespectadores.