Câmara de Passo Fundo aprova abertura da Rua Uruguai em área da antiga Cesa

A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou na quarta-feira (17), por unanimidade, o projeto de desafetação e alienação de ruas localizadas no terreno da antiga Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa), no bairro Petrópolis.

O projeto de lei nº 117/2025, de autoria da prefeitura, propõe a transferência aos proprietários do terreno dos trechos das ruas Almirante Barroso e Paissandú, que nunca chegaram a ser abertos ou utilizados como vias públicas. A contrapartida será a abertura da Rua Uruguai.

As três ruas existem somente no papel e atravessam o terreno onde está prevista a construção de um novo empreendimento: o Stark Boulevard. Serão duas torres com mais de 30 andares cada, além de espaço para um centro comercial.

Como será a abertura da Rua Uruguai

A proposta avaliou em R$ 7,5 milhões os cerca de 5 mil metros quadrados das duas ruas que ficam no terreno da Cesa. O valor será indenizado ao município por meio da obra de abertura da Rua Uruguai, incluindo as despesas de remoção de famílias de áreas irregularmente ocupadas, com valor orçado em R$ 8 milhões.

Assim, em troca da não abertura dos trechos projetados das ruas Almirante Barroso e Paissandú, os empreendedores ficarão responsáveis pela obra da Rua Uruguai, que ligará a área da antiga Cesa aos fundos da prefeitura, nas proximidades do CTG Lalau Miranda.

Terreno foi vendido em 2021

O terreno da antiga Cesa foi adquirido em 2021 por dois empresários da cidade. O valor foi de R$ 23,3 milhões.

O local era ocupado por silos de 1952, que foram desativados no início dos anos 2000. As estruturas foram implodidas no ano passado, para construção do novo empreendimento no local.

O projeto da construção está sobre o traçado da Rua Paissandú e da Rua Almirante Barroso, mas, segundo estudos, as vias nunca chegaram a existir de fato.

