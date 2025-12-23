Brigada Militar flagra mais de 19 mil m² de desmatamento ilegal no norte do RS

Desmatamento contribui para o agravamento das mudanças climáticas. 3° BABM / Divulgação

Na tarde de segunda-feira (22), a Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão Ambiental (BABM), constatou a destruição de vegetação nativa em áreas dos municípios de Novo Tiradentes e Jaboticaba, no norte do RS. O desmatamento atingiu 19,1 mil metros quadrados.

Em Novo Tiradentes, após receber uma denúncia, a equipe do 3º BABM flagrou a supressão de 13,3 mil metros quadrados de vegetação nativa, pertencente ao bioma Mata Atlântica. Não havia licença do órgão ambiental competente para realizar o manejo florestal na área.

Já no município de Jaboticaba, após ser alertada pela plataforma MapBiomas, a polícia militar constatou 5,8 mil metros quadrados de destruição de vegetação nativa. A MapBiomas é uma plataforma que compila alertas de satélite sobre o território nacional, cruzando-os com autorizações de supressão de vegetação e embargos.

Assim como no caso anterior, não foi apresentada licença ambiental para a intervenção no local. Diante dos crimes ambientais identificados, os respectivos boletins de ocorrência foram lavrados.

O desmatamento e o uso irregular do solo provocam diversos impactos ambientais, prejudicando a biodiversidade e contribuindo para o agravamento das mudanças climáticas. Conforme a Lei nº 9.605/98, as penalidades para tais delitos variam de multa a detenção, com períodos de um a três anos.