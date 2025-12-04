Geral

Crime
Notícia

Batalhão Ambiental resgata pacas e apreende carne de animal silvestre em Panambi

Quatro animais foram retirados de cativeiro ilegal em propriedade rural, onde também foram encontradas armadilhas. Responsável foi autuado

Eduardo Krais

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS