Batalhão Ambiental resgata pacas e apreende carne de animal silvestre em Panambi

Pacas estavam em gaiolas. 3º BABM / Divulgação

O 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar resgatou, nesta quarta-feira (3), quatro pacas mantidas ilegalmente em cativeiro no interior de Panambi, município no noroeste do RS. A ação ocorreu após uma denúncia anônima.

Na localidade de Iriapiria, os policiais flagraram gaiolas com as pacas, além de duas armadilhas para captura de animais silvestres. Dentro de um refrigerador, também foram encontrados aproximadamente 20 quilos de carne semelhante à de capivara.

Leia Mais Porsche a BMW: 37 carros de luxo são apreendidos em operação contra golpe do consórcio em Passo Fundo

A descoberta, segundo o batalhão, reforça a suspeita de comércio clandestino de carne. Cada paca pode ser vendida ilegalmente por até R$ 800, conforme informações da corporação.

As armadilhas e a carne foram apreendidas — a carne foi inutilizada, pois não era adequada para consumo ou doação. As quatro pacas foram resgatadas e passarão por avaliação veterinária para possível devolução ao habitat natural.

Carne apreendida foi inutilizada. 3º BABM / Divulgação

O responsável pela propriedade foi autuado e responderá por crimes ambientais. As investigações determinarão se o local servia para consumo próprio ou para comércio ilegal.