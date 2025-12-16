Batalhão Ambiental flagra quase 40 mil m² de desmatamento no norte do RS

Flagrantes aconteceram na segunda-feira. 3° BABM / Divulgação

Na segunda-feira (15), a Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão Ambiental (BABM), identificou duas áreas de desmatamento ilegal nos municípios de Santo Antônio do Palma e David Canabarro, localizados no norte do Rio Grande do Sul. Somada, a destruição nas duas cidades chegou a quase 40 mil metros quadrados.

Em Santo Antônio do Palma, a equipe do 3º BABM agiu após receber uma denúncia anônima. No local, foi constatada a supressão de 32,1 mil metros quadrados de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica – Floresta Ombrófila Mista. A intervenção ambiental ocorreu sem a devida licença.

Já em David Canabarro, os policiais militares identificaram, com o apoio do alerta da plataforma MapBiomas, o desmatamento de 6,5 mil metros quadrados de vegetação nativa, também pertencente ao bioma Mata Atlântica. Também não havia licença ambiental para o manejo florestal na área.

A MapBiomas é uma plataforma que reúne alertas de satélite para o território nacional, cruzando-os com autorizações de supressão de vegetação e embargos, e que conta com a colaboração de universidades, organizações ambientais e empresas de tecnologia.

Diante dos crimes ambientais constatados, foram registrados os Boletins de Ocorrência Policiais. Como medidas administrativas, as áreas ilegalmente suprimidas foram embargadas, conforme prevê a legislação ambiental vigente.

O desmatamento e o uso irregular do solo geram diversos impactos ao meio ambiente, afetando a biodiversidade e contribuindo para o agravamento das mudanças climáticas. De acordo com a Lei nº 9.605/98, as penalidades para tais crimes variam de multa a detenção, com períodos entre um e três anos.