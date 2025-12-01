Área particular e lago profundo: por que a pedreira de Passo Fundo tem acesso proibido

Acesso ao local é restrito aos militares e proibido para a população. Maicon Parizotto / Agencia RBS

O acesso à pedreira do bairro São José, em Passo Fundo, é restrito e perigoso, sendo proibido por lei devido à sua natureza militar. A área, que se estende por 30 hectares, é parte da Fazenda da Brigada Militar.

Apesar das restrições e dos riscos evidentes, o local continua a registrar tragédias: no fim da tarde do último sábado (29), um adolescente de 13 anos morreu afogado em seu lago. O corpo do jovem foi localizado pelo Corpo de Bombeiros dentro da Fazenda da Brigada Militar, onde a presença de civis é ilegal.

A propriedade abrange um total de 1,1 mil hectares, incluindo 10 hectares designados como Área de Preservação Permanente (APP). O lago da pedreira é notório por sua profundidade média de 50 metros, alcançando até 100 metros em alguns pontos. Mesmo com o perigo, banhistas frequentemente se arriscam a mergulhar e realizar saltos acrobáticos nos paredões que circundam os 20 mil metros quadrados de água.

Conforme informações do 3º Regimento de Polícia Montada (3°RPMon) da Brigada Militar, responsável pela manutenção da área, patrulhas diárias são realizadas na região para coibir a presença de intrusos. Esses acessam o espaço por meio de trilhas clandestinas.

Placas de advertência alertam sobre os perigos ao longo dessas trilhas clandestinas. Adicionalmente, o portão principal, que dá acesso a uma propriedade particular, é alvo constante de vandalismo e tem sido reparado frequentemente.

A Brigada Militar flagra, em média, 10 pessoas na pedreira a cada fim de semana. Contudo, a estimativa é que esse número seja significativamente maior, uma vez que muitos conseguem escapar da ação policial ou são alertados por indivíduos que monitoram os acessos ao local.

Entre as principais preocupações estão o consumo de álcool e drogas na pedreira, fatores que elevam o risco de afogamentos e outros acidentes. O descarte inadequado de lixo pelos visitantes também é um problema recorrente, comprometendo a limpeza e a preservação do ambiente.

A história da pedreira que virou lago

No início do século passado, quando a área totalizava 1,6 mil hectares, o espaço onde hoje se localiza a antiga pedreira era dedicado ao cultivo de hortaliças, soja, milho e aveia. Havia também um criadouro de aves, búfalos e bovinos.

Todos os produtos agrícolas e pecuários eram destinados aos policiais, comercializados em um mercado interno no local onde atualmente funciona o Comando Regional do Policiamento Ostensivo do Planalto (CRPO).

Em 1984, a área foi cedida ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer). Durante mais de 10 anos, uma mineradora privada explorou o local, estimando-se a retirada de mais de 3 mil metros cúbicos de brita. Contudo, em um trabalho de detonação, a equipe perfurou um lençol freático, resultando na inundação da pedreira e na formação do atual lago.

A Brigada Militar não soube precisar o ano exato do rompimento, mas estima-se que tenha ocorrido antes de 1997. Em 2003, a área foi devolvida pelo Daer ao órgão de segurança, que atualmente utiliza o espaço para treinamento de mergulho do Corpo de Bombeiros.