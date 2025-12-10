Após dias de instabilidade, Passo Fundo terá quinta-feira de sol entre nuvens

Clima de sol entre nuvens se repete em todo norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Jean Pimentel / Agencia RBS

Após um início de dezembro com precipitações intensas, Passo Fundo acumulou, em apenas dois dias, 66,2 milímetros de chuva. O índice é equivalente a 41% da média histórica de 162 milímetros prevista para dezembro. Até esta quarta-feira (10), o acumulado é de 71,1 milímetros.

Na quinta-feira (11), o predomínio em todo o Estado será de sol entre variações de nebulosidade. Em Passo Fundo, o dia deve ser de sol com muitas nuvens e temperatura entre 15ºC e 25ºC, segundo o Climatempo. O padrão se repete em todo norte e noroeste do Rio Grande do Sul.

O ciclone extratropical que causou transtornos em diferentes parte do Rio Grande do Sul, como em Gentil, município de 1,7 mil habitantes no norte do Estado, avança gradualmente para alto-mar.

A instabilidade deve retornar apenas no domingo (14), de forma fraca — apenas 0,1 milímetro. Para a segunda-feira (15), o volume estimado pelo Climatempo sobe para 16,2 milímetros. Também há chance de precipitação nos dias 23 e 24, com 7,4 e 9,1 milímetros respectivamente.

Para o agrometeorologista da Embrapa Trigo, Gilberto Cunha, a perspectiva é de que o padrão de precipitações menores continue ao longo do verão.

— Com a manutenção do La Niña até o final do verão, o sul do Brasil deve registrar chuvas abaixo ou próximas do normal do clima nas próximas semanas.