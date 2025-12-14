Geral

Norte do RS
Notícia

Após cirurgia de alta complexidade, jovem ferido em acidente com van na BR-386 recupera movimentos

Adolescente foi submetido a uma artrodese cervical no Hospital de Clínicas de Carazinho. Ele estava na excursão escolar de Iraí que colidiu com um caminhão em Soledade

GZH Passo Fundo

